Bakan Akif Çağatay Kılıç soruları yanıtladı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, NTV’de yayınlanan Futbol Aktüel programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kılıç, Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ’ın sunduğu programda, Habertürk Gazetesi Spor Müdürü Halil Özer, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan’ın sorularını yanıtladı. Kılıç'ın açıklamaları şöyle:

* Fuat Akdağ: "Wada yönetiminde olmanızla alakalı bir gündem var bugün Usain Bolt’un takım arkadaşında doping olduğu gerekçesiyle madalyası iptal edildi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu doping meselesinin WADA diyor ki, “sen dopingini yap ben 10 sene sonra 20 sene sonra elinden alırım madalyayı.”

"Tabi WADA konusuna geleceğiz ama bu hafta Türk futbolunun ve spor camiasının büyüklerinden ağabeylerinden İlhan Cavcav’ın vefatıyla üzüldük. Allah rahmet eylesin. Onu da burada rahmetle ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. WADA konusunda bizim yönetim kurulundaki üyeliğimiz Türkiye adına olan bir temsil ve bunu tek başımıza yapmadık tüm spor camiamızın, sporcularımızın ve emek veren herkesin desteğiyle hayata geçirdik. Maalesef 2012’den sonra ciddi anlamda olumsuzlukla anılmıştık. Bunda tabi zaman zaman kendi hatalarımızda var. Bugün Usain Bolt dediğimiz zaman marka olmuş herkesin tanıdığı ve Rio Olimpiyatları’na giden arkadaşlarımız var orada 60-70 bin kişinin nasıl tezahürat yaptığını gördük. Böyle bir kişinin takımında yer alan ve 2008’de olan bir kural ihlali, dopingten çok yasaklı madde kullanımı veya kural ihlali WADA’nın kullanımında. Doping dediğiniz zaman bu halk içinde ve tüm dünyada performans arttırıcı bir unsur olarak algılanıyor ama sadece o değil. Yasaklı maddeler listesinde olan maddelerin hepsi performans arttırma değil başka sebeplerle kullanılanlarda var. Burada bir kural ihlali tespiti artık 10 senelik bir süreden sonra bulunuyor ve takımın performansını etkilediği için madalyalar alınıyor. İleriye yönelik olarak yasaklı maddelerin bulunması, araştırılması, yasaklı madde kullanan sporcuların itiraf etmesi durumunda ve ona bunu sağlayan, kendisini buna iten kişilerin kim olduğunu paylaşmayı kabul etmesi durumunda atılabilecek adımlar üzerinde konuşuldu benim ilk katıldığım toplantıda. Geçmişe yönelik olarak teknoloji gelişiyor. Sizin bundan son 5-10 sene önce tespit edemediğiniz unsurlar tespit edilebilir hale geliyor. WADA ne yaparsanız yapın eğer kural ihlallerine girerseniz biz bir yerde bunu yakalarız ve siz de bedelini ödersiniz diyor. Numuneler muhafaza ediliyor ve teknoloji, tıp geliştikçe geçmişe yönelik taramalar yapılıyor. Sporcu işin görünen yüzü ama bunun birde altı var orayı açmamız ve kurutmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarda iyi gidiyor. Ama sadece ve sadece Türkiye'de olmuyor. Evet biz bunun olmaması için her şeyi yapalım yapıyoruz da ama dünya içinde de başka yerler maalesef yaşandığını bilmemiz gerekiyor. Spor basınının da biraz daha bizim sporcularımıza karşı acıyın demiyorum ama dünyanın başka yerlerinde olduğunu da bilelim diyorum."

"Maalesef biz kendi sporcularımızla ilgili o kadar yoğun konuşuyoruz ki dünyanın başka bir yerinde olmuyormuş da sadece Türkiye'de oluyormuş gibi bir algı çıkıyor belli bir noktadan sonra. Ben yayınlamayalım üstüne gitmeyelim demiyorum. Tabi ki sütüne gideceğiz. Ama sporcu bu işin görünen yüzü. Bunun öncesi, kim saplıyor bunları, kim o yöne itiyor?"

* Mehmet Arslan: "2012 Londra olimpiyatları bizim açımızdan hiç iç açıcı bir olimpiyat değildi. 2012’den 2016’ya olimpiyatlarda birlikteydik bu sürede ne değişti? Türk sporunda kaç dopingli sporcu vardı nereye getirdik? Eğitimciler özellikle bu noktada ne yaptınız en tür önlemler aldınız?"

"2013 yılında 1579 kontrol yapılıyor ve bunun sonucunda 176 tane kural ihlali tespit ediliyor. 2014 yılında 1533 kontrol yapılıyor 31’inde ihlal tespit ediliyor. 2015 yılında 2066’ya çıkıyor kontrol sayısı ve 32 kişide ihlal yaşanıyor. 2016 yılında 2503 kontrol yapılıyor 13 ihlal. Yani rakamsal anlamda tarama sayısı artıyor yasaklı ihlal sayısı düşüyor. İstediğimiz noktada değiliz hala daha da iyi olmalıyız. Çok erken yaşta sporcuya bu eğitim verilmesi lazım. Sadece sporcuya değil antrenöre de verilmesi lazım. Bir de antrenörlerle de toplantı yapıyor ve sporcunuzun yasaklı madde çıkması durumunda sizi de hesaba çekeceğiz dedik. Bunu yapmaya başladığımızdan beri işlerin rengi çok değişti. Belki eğitimsizlikten eksik bilgi verdiler ama iyi niyetli olmayanlarda oldu."

"RIO OLİMPİYAT OYUNLARI ORGANİZASYON OLARAK ÇOK İYİ GEÇMEDİ"

* Murat Özbostan: "Rio Olimpiyatları’nda belli aksaklıklar oldu ve siz biz daha iyisini yaparız dediniz o günlerde. 2024 için bizim olimpiyat adaylık sürecimiz için gelişmeler var müzakeresi yapıldı mı bunun?"

"Rio’da misafir olarak bulunduk ve fazla eleştirmek doğru olmazdı devam ederken. Ama tüm paydaşlar spor camiasında yer alanların hepsi Rio Olimpiyatları’nın organizasyonel olarak çok başarılı geçmediği konusunda hemfikir. Bazı takımların kaybolması, şoförlerin yolu şaşırması gibi. 2024 artık bizim için kapanmış durumda onun adaylık süreci şu anda yürüyor. 2028 ile ilgili olarak en üst noktadaki bir siyasi karardır. Bununla ilgili sayın cumhurbaşkanımız ve sayın başbakanımızla yapılacak olan değerlendirmenin sonucunda kararları veririz. Ama ondan önce yapmamız gereken bazı şeyler var. O da uluslararası spor camiası içindeki lobi faaliyetlerimiz, temsil anlamında, yöneticileri nezdinde Türkiye'nin daha üst seviyede temsili konusunda çalışmamız gerekiyor. Bugün bunun bir örneğini yaşadık. 11-18 Şubat arasında Erzurum’da Avrupa Gençlik Oyunları Festivali yapılacak. Bununla ilgili olarak basınımızda ve uluslararası basında acaba olacak mı olmayacak mı bir sıkıntı var mı diye haberler çıkmıştı. Buraya gelmeden evvel bana bilgisi geldi biz bu yolda bir olumsuzluk yaşamdan devam ediyoruz. Katılımla ilgili olarak bazı çekincelerini dile getirenler oldu, olabilir ama biz devam ediyoruz. Türkiye'nin bir olimpiyatı yapma konusunda hem altyapısı hem birikimi hem de kabiliyeti var. Ama olimpiyatların başvurusunu yapmak belli şeylerin gerçekleşmesinden sonra masaya yatırılacak bir konudur ve en üst noktada siyasi karar gerektirir. Bununla ilgili olarak bizim bunun yolunu oluşturmamız gerekir. İyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye altyapısı, potansiyeli, konumu, tarihi itibariyle çok rahatlıkla olimpiyatları ve paralimpik oyunları yapabilecek bir ülke. Daha önce yaşadığımız bazı olumsuzlukların yaşanmaması için adımların atılması sonrasında karar verilir."

"FEDERASYONLARIN DENETİMİNİ ARTIRACAĞIZ"

* Halil Özer: "Ben spor yöneticiliğinin başarı ve başarısızlığa karşı bir karşılığının olduğuna inananlardanım. Şimdi bu sene seçimler oluyor olimpiyatlardan sonra ve 34 başkan bu sene koltuğunu korudu 17’si değişti. Ama ben araştırdığımda 34 başkanın arasında inanılmaz başarısız olan başkanlar var. Ben doğrusu sizi de biraz tanıdım ve bu başkanların bu seçimlerde bir daha başkan olacağını hiç düşünmüyordum. Bu arkadaşların başkan olduğunu görünce birazda üzüldüm. Artık bu insanlardan çok katkı geleceğini düşünmüyorum. Bundan sonrası için sizin düşünceleriniz nedir?"

"Olimpik ve olimpik olmayan diye ayırmamız gerekiyor bu federasyonların yönetim ve başkanlarını. Sporcunun yetiştiği yer federasyon değildir kulüpte yetişir sporcu. Federasyon tabiî ki destek olacak yönetilmesi anlamında ve teşvik edilmesi anlamında yönlendirici olacak ama asıl unsur kulüp ve antrenördür. Kalan başkanlar olduğu gibi olimpiklerde aslında yüzde 50’ye yakınında değişiklik var. Burada değişenlerin hangi federasyonlar olduğu da önemli. Bununla birlikte yönetim kurullarının içinde yer alan kişilerin 700 kişiden 450’ye yakını değişti. Bu da dikkat edilmesi gereken diğer unsur. Paralimpik oyunlara gitmeden önce bundan sonraki çalışmalar bunun gibi olmayacak dedim. Şu anda bütçe dönemi yani federasyonlar bize bir bütçe talebinde bulunuyorlar. Ben şöyle bir şart getirdim; bundan sonra bakanlığımıza sunumu yaparken şunu istiyoruz bunu istiyoruz demeyeceksiniz. Şunu istiyoruz çünkü şunu yapacağız, şunu talep ediyoruz çünkü bununla bunu gerçekleştireceğiz. Proje bazlı. İstediğiniz kaynak nereye harcanacak. Bizim para kaynağı bakımından bir sıkıntı yok bunun verimli kullanılmasında sorunumuz var. Denetimler çok daha fazla artacak. Ama sizin paralimpik oyunlarına gitmeden önce yaptığınız açıklamanın kafanızda olanın tümü gerçekleşti mi diye sorarsanız hayır derim. Ama yüzde 80’i gerçekleşti. Bu da fena bir değişiklik değil. Bazı eleştiriler geliyor şurada falanca kişi yönetimde olmuş. Ben baktığım zaman bazı eksiklikler olabilir ama önemli olan sizin o eksiklikleri yönetebilmeniz. Düzeltmezseniz elimizdeki yetkiyi sonuna kadar kullanırız. Siz spora müdahale konusunda dikkatli olmak durumundasınız diyorlar. Benimkisi spora müdahale değildir. Ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti devletinin Gençlik ve Spor Bakanıyım. Benim bir sorumluluğum var. Bana emanet edilen bir kaynak var. Milletin ve devletin kaynağı. Bunların takipçisi olmak hem görevim hem sorumluluğum. Tabi bir olumsuzluk başarısızlık olduğu zaman ilk sorulan bu bakanlık ne yapar. Dolayısıyla bana bu soruyu soruyorsunuz ama bende o zaman bana yönetimsel anlamda ve doğru gitmesi için analizini yapıp karar alıp şöyle müdahil olmamız lazım dediğim zaman sen buna müdahale edemezsin demeyeceksiniz. Ağzımızın yandığı oldu mu? Oldu. Bir federasyon başkanı kendi yönetimi altında olan sporcuların Rio’ya gitmesi konusunda eşit imkan sunmadı. Biz bunu tespit ettikten sonra doğrudan müdahale ettik. Doğru kişinin eşit bir yarıştan sonra kim başarılı olursa o gitmesi yönünde. Görevini yerine getirmesi gereken federasyon başkanı bulunması gereken yerde bulunmadığı için itiraz hakkını kullanamadı sporcumuz. Bu bir eksiklik değil mi? Ben buna müdahale ettiğimiz zaman haksızlık mı yapmış oluyorum? Hayır. Benim yaptığım müdahale bazen birilerin koltuğunu kaybetmesine sebep olabilir. Ama müfettiş raporu, teftiş raporu, yapılan araştırma sonucu tespit edilen eksikliğin sonucu bir şeyse hiç kusura bakmayın bundan çekinmeyiz. Spor yöneticilerimiz federasyon başkanlarımız, antrenörlerimiz bir zihniyet değişiminin içine girmiş durumda. Bir federasyon başkanımız 16 yıla yakındır görev yapıyordu yeni bire sporcuyu götürmeye son 2 olimpiyatta muktedir olamadı ve şu anda görevde değil."

* Tayfun Bayındır: "Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde 4 tane sizden öncede bildiğim 3 tane bakan spor yasası üzerinde çalışma yaptı. 20. Yılına doğru gidiyor ve üzerinde çok az oynanmış bir taslak bu ve bir türlü çıkmıyor. Bu yasa niye çıkmıyor, içinde ne var, kim karşı duruyor, kulüpleri rahatsız eden, sizi rahatsız eden nedir buradaki sıkıntı? Siz önümüzdeki dönem çıkacak mı diyeceksiniz? Allah rahmet eylesin İlhan Cavcav bana demişti ki; Tayfun ben ölürüm o yasa çıkmaz, görmeden giderim” demişti. Dediği de çıktı valla."

"Türkiye'de uzun yıllardır gündemde olan şurasında eksik var burasında eksik var denen konuşulan spor yönetimiyle ilgili ve kulüplerin tabi olduğu yasayla ilgili bir müzakere bir istek söz konusu. Bunun tabi çeşitli sebeplerden dolayı biraz uzun sürdüğünü kabul ediyorum. Ama yapılacak olan aslında çok basit bir değişiklik değil. Dolayısıyla kararı aldığınız ve yürüdüğünüz zaman yapılacak olan değişiklikten temel anlamda herkes etkilenecek. Bizim burada en temel amacımız sorumluluk. Kulüp yöneticileri seçiliyorlar ve seçilmiş olan bir yöneticinin de belli noktalarda verilen imkanları kullanma yetkisi vardır. Fakat bunun sınırı nerede olacak. Bugün baktığımızda büyük kulüpler olarak tabir ettiğimiz ve bizi dünyada temsil eden kulüpler bir takım sıkıntılar yaşıyor. Geçen hafta yaptığımız bir görüşmede bana ulaşan bilgi şu anda UEFA ki üst yönetim olarak ortada Türkiye'deki kulüpler ortaya koymuş olduğu finansal yapılardan memnun. Bize bir şekilde müdahale etme ya da değişiklik yapmamızı beklemeyin. Yapmazsanız eğer zaten uluslararası kurallar gereğe sıkıntıya düşeceksiniz. Onun için gelin bunları beklemeden uygulamayalım."

"Finansal fair play kuralları hayata geçtiği için daha bir çeki düzenli gidiyor bazı şeyler. İlhan Başkan aslında bir sporcu yönetimi konusunda sporcu alıp daha sonra satma konusunda güzel örnekler yaşattı. Şu anda Gençlerbirliği’nin borcu yok. Tam aksine kasasında ciddi likiditesi var. Ama tüm kulüpler böyle değil. İlla biz yurtdışından birilerinin bir şey yapmasını mı bekleyeceğiz kendimiz bir şey yapmayacak mıyız? Kendimiz de yapıyoruz ama bazen bir kaldıraç gerekiyor ve o şu anda iyi çalışıyor. Ortaya koyduğumuz yapıda anlaşacağız nokta en üst seviyedeki konsensüsü sağlamak için az bir şey daha sabır. Yaptığımız çalışmalarda ve sohbetlerde eskisine nazaran daha sorumlu hale gelmiş yöneticiler. Bunun sebebi de yaptırımlar çok sert. Ben Samsun milletvekiliyim. Benim kendi şehrimin takımı var inşallah şu anda toparlayacak. Ama geçen sene puanı silindi. Uluslar arası kurallara uygunluk olmadığından ve bir şikayet söz konusu olmadığından. Bu sezonda puanı siline takımlar oldu. Dolayısıyla biz artık bundan kaçamıyoruz artık ciddi ciddi yapmamız gerekir bu işleri konusunda bir iradede geliyor. Bizde de var ama kırmayalım dökmeyelim bir şeyi düzeltirken bir şeyi bozmayalım. Herkesi bir masanın etrafında toplamayı başaralım amacımız bu. İnşallah güzel bir şey çıksın beklediğimize değecek diye düşünüyorum. Burada önemli olan sayın cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen bir insan, başbakanımız sporla çok yakından ilgilenip bir çok konuyu müzakere ettiğimiz bizden bilgi istediği kendisine aktardığımız onun bize verdiği talimatlar var. Bu iktidar sporla çok yakın ilişki içinde olan desteklemeye çalışan bir iktidar. Amacımız 2017’de olması. Ama bir yokuşu tırmanırken bir aşağıdan başlamak var bir de ucunu görmek var. Ucunu gördük artık. Mesela yayın ihalesi. Federasyonun yapmış olduğu ihalede çok düşük fiyatlar olacağını söyleyenler vardı. Ama demek ki bir şeyler doğru gitmiş sinyaller alınmış aslında iyi bir sonuçla sonuçlandı."



*Tayfun Bayındır: "6222 sayılı yasa var çok konuşulan. Siz de ben de arkadaşlarımda biliyoruz ki 6222 sayılı yasanın uygulanması konusunda çok ama çok büyük sorunlarımız var. Özellikle Anadolu’da yerel savcılar güvenlik görevlileri çok net şekilde görevlerini yapmıyorlar. 6222 sayılı yasanın net şekilde uygulanması için statlardaki kamera düzeni, stat altındaki savcı görevleri, Anadolu’da yapılan eylemlerde haklarında soruşturma başlatılanların hemen salıverilmemesi gibi çok öneli örnekleri yaşadık. Galiba burada bir görev konusunda paylaşım sorunu var."

"Aslında en çok konuşmamız gereken konulardan birisi 6222’nin uygulaması. Başlangıcında yavaş başladı. Geçen seneler içindeki uygulanmasında bazı eksiklikler oldu. Ama bizim Sapanca’da yaptığımız toplantıda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve biz bu yasayı uygulamaktan sorumlu üç bakanlık yetkileri bir araya geldi ve nerelerde sorun yaşıyoruz. Yetki sıkıntısı mı var, yönetimsel bir sorun mu var hepsini masaya yatırdık. Bu çalışmada sonuçlandı ve yaklaşık 1 buçuk 2 ay önce üç bakanlık nezdinde sorumlu olan arkadaşlarımız çalışmanın sonucunu getirerek bizlerle paylaştı. Her bakanlık kendi üstüne düşen görev alanlarıyla ilgili arkadaşlarımıza yeni talimatlarımızı ve yapmaları gereken konuları tekrar ilettik. Burada kimi yerde kolluk yakalıyor, adalete teslime diyor maalesef bazı yerlerde dediğiniz gibi savcıların daha dirayetli durması gerektiğini söyledim. Çünkü gitmiş sahaya yabancı madde atmış bunu tespit etmişler getirmişler bir keredir bırak olmaz. Bir tane alman takımının başkanı geldi sohbet ettik konuştuk. Dedi ki, “bu şiddet olaylarıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor musunuz?” Siz de nasıl dedim. Üç ay önce bir tanesi maytap aldı sahaya atı sahanın kenarında patladı dedi çok büyük sıkıntı yaşadık dedi. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Hırvatistan maçıydı meşaleler yakıldı. UEFA yönetimi bunlar terörist dedi. Bizim de burada konuştuğumuz buydu. Yasadan gelen yetkiyi savcılarda bazen kolluk kuvvetleri de anında kullanmalı."

* Halil Özer: "Burada bir de bölge milletvekillerinin araya girmesi var onu nasıl önleyeceksiniz?"

"Benim görüştüğüm milletvekili arkadaşlarımız açıkçası bir iki tanesi bizim bir arkadaşımızla ilgili bir şey olmuş bu nedir diye sordular. Bende konuyu açıkladım kendilerine hepsi kusura bakmayın siz neyse yürütün dediler. Holigan dediğimiz, Vandal dediğimiz taraftar olmayan nu kişiler gürültüsü çok çıkıyor. Bundan dolayı çoğunluktaymış gibi algılanıyor. Taraftar olan gönül verdikleri renkleri temsil etmek için gidenler, basketbol ve voleybolda bazı olumsuzluklar yaratmak için harekete geçen bazı gruplar oldu. Stadyumlarda yapamıyorlar artık çünkü. Hemen konuşup gerekli yerlerde basketbol, voleybol ve farklı branşlarda salonlarda önünün alınması konusunda kararlı şekilde üstüne gittik ve bir anda kesildi."