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Fenerbahçe Brume'nin peşinde

Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, 2016 Rio Olimpiyatları'nda kadınlar uzun atlamada 5. sırayı alan Nijeryalı atlet Ese Brume'yi kadrolarına katmaya yakın olduklarını söyledi

31 Ocak 2017 Salı, 14:01:13 Güncelleme: 14:01:58

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki uzun atlamacıyla görüştüklerini belirterek, "İlk etapta bir yıllığına anlaştık ama sözleşme süresini uzatmak istiyoruz. Resmi işlemler için menajeriyle görüşür görüşmez kadromuza katacağız." ifadelerini kullandı.

Ese Brume'nin, 12 Şubat'a kadar İstanbul'da kalacağı, görüşmeler süresince çalışmalarına, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda devam edeceği öğrenildi.

2014 İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Oyunları'nda altın madalya kazanan Brume, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5'inci, 2015 Afrika Oyunları'nda ise 4'üncü oldu. Nijeryalı atlet, ayrıca 2013 ve 2015'teki Afrika Gençler Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzandı.

 

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