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Dmitry Trunenkov
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Dmitry Trunenkov'a 4 yıl ceza

Aralarında olimpiyat altın madalyalı kızakçı Dmitry Trunenkov'un da bulunduğu 7 Rus sporcu, dopingle mücadele kurallarını ihlal etmeleri sebebiyle ceza aldı

31 Ocak 2017 Salı, 16:47:08 Güncelleme: 16:48:23

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda 4'lü bobsled kategorisinde altın madalya kazanan Rus kızakçı Dmitry Trunenkov'a, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan (RUSADA) yapılan açıklamada, dopingle mücadele kurallarını ihlal eden 7 sporcuya, 1 ile 4 yıl arasında men cezaları verildiği belirtildi.

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda, Alexandr Zubkov, Alexey Negodaylo ve Alexey Voyevoda'yla beraber yarıştığı 4'lü bobsled kategorisinde altın madalya alan Dmitry Trunenkov, bu isimler arasında öne çıktı.

Geçen yılın ağustos ayında aktif kariyerini noktalayan 32 yaşındaki kızakçı, yasaklı "stanozolol" maddesini kullandığı için 2016'nın nisan ayından itibaren 4 yıl men cezası aldı. Rusya Bobsled Federasyonu, Trunenkov'un madalyasının geri alınmayacağını ifade etti.

RUSADA ayrıca atletler German Komarov ve Alexander Yargunkin'e 4'er, güreşçi Adlan Minapov'a 4, halterci Viktoriya Kosenkova'ya 4, güreşçi Turpal Khatuev'e 2, kürekçi Yuliya Solomentseva'ya ise 1 yıl men cezası verdi.

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