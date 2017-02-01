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53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için kritik hafta

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyonu için ihaleye çıkılacak

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:00:22 Güncelleme: 17:10:40

Bisiklet Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sunan turun organize ve koordine edilmesi işi, 6 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te açık usulle ihale edilecek.

Söz konusu ihale akreditasyon, tv çekimi ile prodüksiyon, konaklama, iaşe, araç kiralama, ulaşım, parkur, bariyer, güvenlik, çeviri, sponsorluk, medya ve basın ile organizasyona ilişkin diğer mal ve hizmetlerini içeriyor.

Yerli ve yabancı isteklilerin katılabileceği ihale, federasyonun Ankara'daki binasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 18-23 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Dünya Turu takvimine dahil edilen organizasyon, ilk kez Konya'dan başlayacak. İstanbul'da son bulacak turun etapları henüz netleşmedi.

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