İbrahim Ahmed Acar bu kez dünya şampiyonu!

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan İbrahim Ahmed Acar, tarihi bir başarıya daha imza attı.

Yarı finalde Güney Koreli Jayeoon Lim'i 15-14, finalde ise ABD'li Christopher Walker'ı 15-13 mağlup eden İbrahim Ahmed Acar, Türkiye'ye eskrimde ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran sporcu olarak tarihe geçti.

İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde geçen ay düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanan ilk Türk sporcu olmuştu.

Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, bir ay içinde Avrupa ve dünya şampiyonu unvanını kazanan milli sporcuyu kutlayarak, "Sadece eskrim tarihimizin değil, spor tarihimizin de en önemli başarılarından biri. Çünkü tarihimizde hiç altın madalya alamadığımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında aynı sporcumuz, bir ay arayla iki altın madalya kazandı. İbrahim'in yolu, bundan sonra olimpiyat şampiyonluğu yoludur" ifadelerini kullandı.