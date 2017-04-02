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Halterde Şaziye Erdoğan bronz madalya kazandı

Kadınlar 48 kiloda milli sporcu Şaziye Erdoğan, silkmede bronz madalya elde etti

02 Nisan 2017 Pazar, 16:38:08 Güncelleme: 18:26:27

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda Türkiye'yi temsil eden Şaziye Erdoğan, silkmede bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen şampiyona, kadınlar 48 kilo müsabakalarıyla başladı.

Bu kategoride mücadele eden Türk haltercilerden Şaziye Erdoğan, silkmedeki 90 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya ulaştı. Koparmada 72 kilo kaldırarak 5'inci sırayı alan milli sporcu, toplamda 162 kiloyla 4'üncü oldu.

Aynı kategorideki diğer milli sporcu Gamze Karakol ise koparmada 70 kiloyla 6'ncı, silkmede 88 kiloyla 5'inci ve toplamda 158 kiloyla 6'ncı sırayı aldı.

Şampiyonada bu akşam, erkekler 56 kiloda Muhammer Şahin ve Okan Yılmaz ile 62 kiloda Hurşit Atak ve Bünyamin Sezer podyuma çıkacak.

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