DİĞER HABERLERİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Osman Yıldırım
DİĞER

Osman Yıldırım, Avrupa şampiyonu oldu

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Osman Yıldırım, Avrupa şampiyonu oldu

02 Nisan 2017 Pazar, 22:41:15 Güncelleme: 22:44:00

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, Avrupa Şampiyonu oldu.

Macaristanın Szombathely kentindeki şampiyonanın son gününde erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, finalde Litvanyalı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Osman Yıldırım, Litvanyalı Mantas Knystautas karşısında başarılı bir müsabaka çıkardı. Rakibi karşısında minderden 5-1 galip ayrılan Türk güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türk Milli Takım kafilesi, yarın sabah TSİ 10.00da kara yoluyla Macaristandan ayrılarak, Viyanaya geçecek. Kafile, Viyanadan hava yoluyla İstanbula gidecek.

ŞAMPİYONA SONA ERDİ
Szombathely kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası son buldu. Türkiye 6 gün süren şampiyonadan 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kategorilere göre madalya kazanan sporcular şu şekilde:

ALTIN MADALYA:

Erkekler serbest 57 kilo: Süleyman Atlı

Erkekler serbest 86 kilo: Murat Ertürk

Erkekler grekoromen 130 kilo: Osman Yıldırım

GÜMÜŞ MADALYA:

Erkekler serbest 65 kilo: Haydar Yavuz

Erkekler serbest 61 kilo: Sedat Özdemir

Kadınlar 55 kilo: Bediha Gün

BRONZ MADALYA:

Kadınlar 48 kilo: Evin Demirhan

Erkekler grekoromen stil 98 kilo: Fatih Başköy

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İşte FIFA 17'de Süper Lig oyuncuları ve puanları
FUTBOL

FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular
FUTBOL

Taraftarları çıldırtan transfer!
Yılmaz Vural şov başladı!
FUTBOL

Yılmaz Vural şov başladı!
Fenerbahçe için Sergiy Rebrov iddiası
FUTBOL

F.Bahçe'ye hoca olarak dönüyor!