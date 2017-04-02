23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, Avrupa Şampiyonu oldu.
Macaristanın Szombathely kentindeki şampiyonanın son gününde erkekler grekoromen stil 130 kiloda Osman Yıldırım, finalde Litvanyalı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
Osman Yıldırım, Litvanyalı Mantas Knystautas karşısında başarılı bir müsabaka çıkardı. Rakibi karşısında minderden 5-1 galip ayrılan Türk güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Türk Milli Takım kafilesi, yarın sabah TSİ 10.00da kara yoluyla Macaristandan ayrılarak, Viyanaya geçecek. Kafile, Viyanadan hava yoluyla İstanbula gidecek.
ŞAMPİYONA SONA ERDİ
Szombathely kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası son buldu. Türkiye 6 gün süren şampiyonadan 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Kategorilere göre madalya kazanan sporcular şu şekilde:
ALTIN MADALYA:
Erkekler serbest 57 kilo: Süleyman Atlı
Erkekler serbest 86 kilo: Murat Ertürk
Erkekler grekoromen 130 kilo: Osman Yıldırım
GÜMÜŞ MADALYA:
Erkekler serbest 65 kilo: Haydar Yavuz
Erkekler serbest 61 kilo: Sedat Özdemir
Kadınlar 55 kilo: Bediha Gün
BRONZ MADALYA:
Kadınlar 48 kilo: Evin Demirhan
Erkekler grekoromen stil 98 kilo: Fatih Başköy