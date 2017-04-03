TÜRKİYE KUPASI BAYANLARDA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR´UN



Ziraat Sigorta Bayanlar Türkiye Kupası´nı üst üste ikinci kez Bursa Büyükşehir Belediyespor takımı kazandı. İstanbul´da İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde yapılan müsabakalarda grubunu birinci sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor çeyrek finalde Yalova Belediyespor´u, yarı finalde ise Kocaeli B.Ş.B.Kağıtspor´u aynı sonuçla 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Melek Hu, Aleksandra Privalova, Simay Kulakçeken´li kadrosuyla Bursa Büyükşehir Belediyespor, finalde TİGEM spor ile karşılaştı. TİGEM spor finale gelinceye kadar çeyrek finalde Fatihspor´u 3-0, yarı finalde Fenerbahçe´yi 3-1 yendi. Büyük çekişme içinde geçen final karşılaşmasını 3-1 kazanan Bursa ekibi tarihinde üst üste ikinci kez Türkiye Kupasının sahibi oldu. Üçüncülük mücadelesinde ise Fenerbahçe, Kocaeli BŞB.Kağıtspor´u 3-0 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor´a birincilik madalyalarını ve kupasını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç verdi. Ziraat Sigorta Erkekler Türkiye Kupası´nda TİGEM spor ikinci, Fenerbahçe üçüncü, Kocaeli B.Ş.B. Kağıtspor dördüncü sırayı elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını TMTF Başkan vekili Fatih Karaca ve Yönetim Kurulu üyeleri Savaş Ertufan ile Mücahid Soyak verdiler.



TÜRKİYE KUPASI ERKEKLERDE BEŞİKTAŞ’IN



Ziraat Sigorta Erkekler Türkiye Kupası´nı üst üste ikinci kez Beşiktaş takımı kazandı. İstanbul´da İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde yapılan müsabakalarda grubunu birinci sırada tamamlayan Beşiktaş çeyrek finalde Çukurova Üniversitesi’ni 3-2, yarı finalde ise Sarkuysan’ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Petro Iveliniov, Hüseyin Gazi Yılmaz´lı kadrosuyla Beşiktaş, finalde Sistem Reklam ile karşılaştı. Sistem Reklam ise finale gelinceye kadar çeyrek finalde İstanbul Kupası Tenisspor´u 3-0, yarı finalde ise Türk Telekom´u 3-1 mağlup etti.

Son sete kadar büyük çekişmenin yaşandığı final karşılaşmasını 3-2 kazanan Beşiktaş tarihinde üst üste ikinci kez Türkiye Kupasının sahibi oldu. Üçüncülük mücadelesinde ise Türk Telekom, Sarkuysan´ı 3-1 yendi. Beşiktaş´a birincilik madalyalarını ve kupasını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç verdi. Ziraat Sigorta Erkekler Türkiye Kupası´nda Sistem Reklam ikinciliği elde ederken, Türk Telekom üçüncü, Sarkuysan dördüncü sırayı elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını TMTF Başkan vekili Fatih Karaca ve Yönetim Kurulu üyeleri Savaş Ertufan ile Mücahid Soyak verdiler.



Ziraat Sigorta Türkiye Kupası ferdi müsabakaları 3-4 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul´da yine İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde yapılacak.





(Kaynak: TMTF Basın Kurulu Üyesi Ceyhun Şanlı)