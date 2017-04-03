ATLETİZM HABERLERİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
IAAF
DİĞER

IAAF'nin sitesine siber saldırı!

IAAF, siber saldırıya uğradıklarını ve sporcuların tedavi amaçlı kullandığı ilaçların bulunduğu listelerin risk altında olduğunu açıkladı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 19:36:20 Güncelleme: 19:38:56

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nden yapılan açıklamada, 21 Şubat'ta federasyonun ağına, "Fancy Bears" olarak da bilinen "Tsar Team" adlı Rus bilgisayar korsanları (hacker) tarafından erişim sağlandığı bildirildi.

IAAF Başkanı Sebastian Coe, durumu düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Önceliğimiz, güvende ve gizli olduğuna inandıkları bilgileri bizimle paylaşan sporcular. Onlardan çok özür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fancy Bears'ın, 2016 Rio Olimpiyatları sonrası gerçekleştirdiği siber saldırının ardından birçok ünlü sporcunun, 30'un üstünde yasaklı maddeyi doktor kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı iddiası gündemi sarsmıştı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından sporcuların sağlık bilgilerinin saklandığı verilere ulaşan grup, İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, Büyük Britanyalı bisikletçiler Chris Froome ve Bradley Wiggins, ABD'li tenisçiler Serena ile Venus Willams, Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD'li cimnastikçi Simone Biles gibi isimlerin yasaklı maddeleri, tedavi amaçlı kullanıyor gibi göstererek bir nevi "yasal doping" yaptıklarını öne sürmüştü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray - Adanaspor | CANLI YAYIN
FUTBOL

Galatasaray'ın 11'i belli oldu
İşte FIFA 17'de Süper Lig oyuncuları ve puanları
FUTBOL

FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
Yılmaz Vural şov başladı!
FUTBOL

Yılmaz Vural şov başladı!
'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular
FUTBOL

Taraftarları çıldırtan transfer!