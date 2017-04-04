NHL oyuncuları olimpiyata gitmeyecek!

NHL'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kış olimpiyatlarına katılımın 2017-2018 sezonu takvimiyle çakıştığı ve bu nedenle Güney Kore'ye oyuncu gönderilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, NHL'nin 1998'den beri kesintisiz 5 kez olimpiyatlara oyuncu gönderdiği ancak spor ya da pazarlama anlamında hiçbir pozitif etki görülmediği belirtilirken, kar-zarar dengesinin 4 yılda bir değiştiği ve olimpiyatların eksilerinin, artılarına göre daha fazla olduğu kaydedildi.

ABD Milli Takımı, NHL oyuncularının olimpiyatlara katıldığı süreçte iki gümüş madalya elde etmişti.