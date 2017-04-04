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NHL oyuncuları olimpiyata gitmeyecek!

Amerikan Buz Hokeyi Ligi oyuncuları, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda yer almayacak

04 Nisan 2017 Salı, 11:41:23 Güncelleme: 11:43:35

NHL'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kış olimpiyatlarına katılımın 2017-2018 sezonu takvimiyle çakıştığı ve bu nedenle Güney Kore'ye oyuncu gönderilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, NHL'nin 1998'den beri kesintisiz 5 kez olimpiyatlara oyuncu gönderdiği ancak spor ya da pazarlama anlamında hiçbir pozitif etki görülmediği belirtilirken, kar-zarar dengesinin 4 yılda bir değiştiği ve olimpiyatların eksilerinin, artılarına göre daha fazla olduğu kaydedildi.

ABD Milli Takımı, NHL oyuncularının olimpiyatlara katıldığı süreçte iki gümüş madalya elde etmişti.

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