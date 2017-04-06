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Caner Toptaş koparma, silkme ve toplamda 3. oldu!

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda erkekler 56 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Caner Toptaş, koparma, silkme ve toplamda 3. oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:27:21 Güncelleme: 06 Nisan 2017 Perşembe, 00:55:28

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden şampiyonada Caner, 56 kiloda üç kategoride de bronz madalya kazandı.

Milli halterci, koparmada 109, silkmede 128, toplamda da 237 kiloluk dereceleriyle dünya üçüncülüğünü elde etti.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yayımladığı kutlama mesajında, "Sporcumuzun güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü olması bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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