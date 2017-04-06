OLİMPİYAT HABERLERİ
06 NİSAN 2017
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IOC'den 3 sporcuya men!

IOC, doping yaptıkları gerekçesiyle 3 sporcunun 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda elde ettiği madalya ve derecelerinin geri alınacağını açıkladı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 23:27:51 Güncelleme: 06 Nisan 2017 Perşembe, 00:56:07

IOC'den yapılan açıklamada, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan sporculara ait doping testlerinin pozitif çıkmasından dolayı 3 ismin söz konusu organizasyonlardan geriye dönük olarak diskalifiye edildiği bildirildi.

Özbek güreşçi Artur Taymazov, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda erkekler 96-120 kilo serbest stilde altın madalya kazanmıştı. Ukraynalı güreşçi Vasyl Fedoryshyn ise aynı organizasyonda erkekler 55-60 kilo serbest stilde gümüş madalya elde etmişti.

Rus halterci Svetlana Tzarukaeva ise 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

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