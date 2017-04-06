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İbrahim Çolak efsane oldu!

İbrahim Çolak’ın Dünya Kupası’nda halka branşında yaptığı hareket, milli sporcunun soyadıyla literatüre girdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:29:08 Güncelleme: 09:52:27

İbrahim Çolak'ın Dünya Cimnastik Kupası'nda halka branşında yaptığı hareket, milli sporcunun soyadıyla literatüre girdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İbrahim Çolak, şubat ayındaki Avustralya Dünya Kupası’ndaki hareketiyle adını literatüre yazdırdı.

Çolak’ın halka branşındaki hareketi, Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından “Çolak” ismiyle literatüre geçirildi.

Böylece Murat Canbaş (1993), Suat Çelen (2002), Ferhat Arıcan (2013) ile birlikte 4 Türk sporcunun hareketleri literatüre girmiş oldu.

 

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