5. İslami Dayanışma Oyunları İstanbul'da düzenlenecek

Bugüne kadar düzenlediği birçok uluslararası spor organizasyonuyla dünya sporunun çekim merkezi haline gelen İstanbul, 2021 yılında 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bakü'de gerçekleştirilen basın toplantısında 2021 yılında gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.



Temasları kapsamında İslam Dayanışma Spor Federasyonu'nun (ISSF) 25. yönetim kurulu toplantısında, İstanbul'un 2021 yılındaki 5. İslam Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği başvurusu değerlendirildi.

BAKAN KILIÇ AÇIKLADI

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov, sözü Bakan Akif Çağatay Kılıç'a bıraktı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün düzenlenen 25. ISSF Yönetim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamayla İstanbul'un 2021 yılındaki 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacağının müjdesini verdi.



Bakan Kılıç, "2021 yılında İslam Oyunları'na ev sahipliği için başvurumuzun değerlendirip karara bağlamış olması ülkemiz, milletimiz açısından sevindiricidir. Buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız'ın tam desteği ve bu konudaki kararlılıkla geldik. 2021 yılında İstanbul'da 5. İslam İşbirliği Oyunları'nı yapacağız. Bu noktada yönetim kurulu başkanının ve yönetim kurulunun kararlılığını görmek bizi gerçekten mutlu etti" dedi.

"İSTANBUL HER ŞEY İÇİN HAZIR"

Bakan Kılıç, organizasyon için İstanbul'da her şeyin hazır olduğunu belirterek, "2021 için sportif ve altyapı alanında her şeyimiz hazır. 1-2 tane önümüzdeki dönem içinde yenileyeceğimiz tesisimiz var. Önümüzdeki dönem içinde hızlı bir şekilde yenileyeceğiz. Türkiye'de önümüzdeki aylar içerisinde önemli spor organizasyonları olacak. Samsun'da da Dünya İşitme Engeliler Olimpiyatı var. Tüm altyapımız Türkiye ve İstanbul her zaman hazır. Tabii ki 2021'e kadar geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atacağımızı söyleyebilirim. Özellikle Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve uluslararası spor camiasındaki tüm dostlarımızla işbirliği halinde çok daha büyük bir oyunlar haline getirip, inşallah 2021'de İstanbul'da bir arada olacağız" diye konuştu.

DOPİNG İLE MÜCADELE

Doping konusundaki bir soru üzerine Bakan Kılıç, "Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun ceza vermiş olduğu ve elinden madalyalarını almış olduğu sporcularımız daha önceki yıllarda karara bağlanan konulardı. Şu anda gündemde olan bir konu değil, geçmişteki bir konu. Spor camiamızın kendini yenilemesiyle ilgili bir süreçten geçtik. 2012'de maalesef olumsuz konularla ilgili anılır bir durumda olduk. Ancak 2017'ye geldiğimizde 2012'den sonra Türkiye dopingle anılan değil, dopingle en üst seviyede mücadele eden hatta birçok ülkeyi geride bırakmış bir ülkedir. Karşılaştırmaları doğru yapmak lazım. Listede hangi ülkelerin bizlerin üstünde olduğunu gördüğünüzde herhalde Türkiye'nin çok daha iyi bir noktaya gelmiş olduğunu herkes kabul edecek. Tabii ki sportif başarılar noktasında zaman zaman düşme ve yükselme noktaları oluyor. Önümüzdeki İslam Dayanışma Oyunları'na Azerbaycan'dan sonra en büyük kafile olarak katılacağız. Bu noktada kardeş Azerbaycan'la iyi bir rekabet içerisinde olacağız. Biz Azerbaycan'ın başarılarından gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. 2021'de birinciliği Azerbaycan'dan alıp Türkiye'ye getireceğiz. Tüm İslam ülkelerinin ve İslam İşbirliği üyesi olan ülkelerin sportif anlamda dünya üzerinde çok daha iyi bir yerde olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

57 ÜLKE KATILIYOR

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) tarafından dört yılda bir organize edilen ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye olan 57 ülkenin katıldığı bu dev organizasyon, İstanbul'da düzenlenecek.



5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 30 branşında Türkiye'den (Atletizm, Basketbol, Futbol, Halter, Karate, Voleybol, Yüzme ve Atlama, Tekvando, Hentbol, Masa Tenisi, Okçuluk, Eskrim, Cimnastik, Judo, Badminton, Boks, Kano, Kürek, Yelken, Atıcılık, Tenis, Triatlon, Güreş, Wushu, Engelliler - Judo, Engelliler - Atletizm, Engelliler - Yüzme, Engelliler -Halter, Geleneksel Okçuluk ve Aba Güreşi) binlerce sporcunun yer alması bekleniyor.



İslam ülkeleri arasındaki yakınlığı ve dayanışmayı artırmak amacıyla ISSF tarafından dört yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmak için İstanbul tek aday konumunda bulunuyordu.

BAKÜ TEMASLARI

Bakan Akif Çağatay Kılıç, başkent Bakü'deki temaslarına İslam Dayanışma Oyunları kapsamında düzenlenen "Hazar'dan başlayan su seyahati" isimli etkinlikle başladı. Kılıç, daha sonra Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'la bir araya geldi.