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Hakan Reçber Avrupa Şampiyonu oldu

7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Hakan Reçber, Avrupa Şampiyonu oldu

07 Nisan 2017 Cuma, 23:12:19 Güncelleme: 23:24:46

Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na 32 ülkeden 437 sporcu katıldı. Her ülkenin sıkletlerde 2 sporcuyla mücadele edebildiği şampiyonanın ikinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi 8 sporcu temsil etti.

Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber Avrupa Şampiyonu olurken, bayanlar 57 kiloda İkra Kayır gümüş, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada ilk turda Fransa'dan Axel Lupori'yi 15-11, ikinci turda Belarus'tan Yahor Nikitsenka'yı 22-10, çeyrek finalde Slovakya'dan Filip Svec'i 19-13 ve yarı finalde Almanya'dan Iordanis Kostantinidis'i 12-9 yenen Reçber, adını finale yazdırdı. Finalde Rusya'dan Nikita Pushanko ile karşılayan milli tekvandocu, rakibini 32-12 yenerek altın madalyaya uzandı. Genç tekvandocu müsabakanın ardından ay-yıldızlı bayrakla salondu tur attı. Kasım ayında gençler kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan 18 yaşındaki Hakan Reçber, bu başarısına Avrupa şampiyonluğunu da eklemiş oldu.

Bayanlar 57 kiloda İkra Kayır ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs da başarılı müsabakalar çıkartarak ülkemize gümüş ve bronz madalya kazandırdı. Türkiye, şampiyonada 2 gün sonunda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonada ikinci gün tatamiye çıkan sporculardan bayanlar 57 kiloda Tuğba Yılmaz çeyrek final, erkekler 63 kiloda Muhammet Mustafa Bağllar ve 68 kiloda Hakan Kavurat ikinci tur, aynı kiloda Ferhat Can Kavurat ve bayanlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ilk turda elendi.




 





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