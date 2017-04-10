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Nabi Avcı: "Amatör sporun önemi anlaşıldı"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye genelinde amatör sporda genel bir farkındalık ve bilinç oluştuğunu belirterek, "Amatör sporun önemi çok iyi anlaşıldı. Türkiye genelindeki amatör sporcu sayımızda da onlara verilen eğitim konusunda da onlar için hazırlanmış altyapı imkanlarında da tesis sayılarında da çok iyi gelişmeler oldu" dedi.

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:01:34 Güncelleme: 14:02:51

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Amatör Spor Evi'nde amatör spor kulüpleri başkanlarıyla bir araya gelen Avcı, yaptığı konuşmada, amatör sporu ve amatör spor kulüplerini bir eğitim müessesi olarak gördüklerini vurguladı.

Türkiye'nin son 15 yılda birçok alanda gözle görülür ilerlemeler kaydettiğine işaret eden Avcı, şöyle konuştu:

"Bazı konular var ki oradaki ilerlemeler ancak zamanla anlaşılabilir. Eğitim ve spor da bunlardan birisi. Türkiye genelinde amatör spor anlamında genel bir farkındalık ve bilinç oluştu. Amatör sporun önemi çok iyi anlaşıldı. Türkiye genelindeki amatör sporcu sayımızda da onlara verilen eğitim konusunda da onlar için hazırlanmış altyapı imkanlarında da tesis sayılarında da çok iyi gelişmeler oldu. Türkiye'de bugün amatör spor konusunda göle maya çalındı. Eskişehir'in Türkiye genelinin biraz gerisinde kaldığı açık. Bunun da çok anlaşılabilir, açık bir sebebi var. Siyaset gibi spor da yerelde başlıyor. Yerelde bunun kökleri iyi çalışmıyorsa o zaman sadece merkezden taşınan imkanlarla bu iş biraz ağır aksak yürüyor. Eskişehir'de biz bunu yaşıyoruz. Belediyeler ile hükümet arasından bir uyum, bir işbirliği anlayışı, bir sinerji oluşmadığı zaman maalesef bu işler ağır aksak yürüyor. Sadece merkezin imkanlarıyla tabana inme işi maalesef gerçekleşmiyor. Eskişehir'de merkezi hükümet olarak kendi sorumluluk alanımıza giren konularda çok güzel işler yaptık. En önemlisi yeni stattır."

"16 NİSAN'DA HERKES NE DİYECEĞİNİ BİLİYOR"
Avcı, kentteki yeni stadın Anadolu Üniversitesinin katkısıyla Türk Dünyası Ajansı tarafından yapıldığını hatırlatarak, eski Atatürk Stadı'nın yerine de Türk Dünyası Millet Bahçesi'nin yapılacağını anımsattı.

Büyükşehir belediyesi ile merkezi yönetimin uyum içinde çalışması gerektiğinin altını çizen Avcı, "2019 yılında da Eskişehir amatör sporda da Büyükşehir Belediyesi katkısıyla bugün geldiği noktadan çok daha ileriye geçecektir. 16 Nisan'da 'hayır' diyecekler de 'evet' diyecekler de ne diyeceklerini biliyor. 16 Nisan bizim kendi aramızda konuştuğumuz argümanlarla yürüyen bir 'evet', 'hayır' mücadelesi değil. Bu millet bunu biliyor ve görüyor. Türkiye 16 Nisan'da gereken cevabı verecektir. 16 Nisan ayrıca 2019'un önünü açıyor. 2019, yerel seçimlerin yapılacağı tarih." diye konuştu.

Avcı, amatör spor kulüplerine Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gençlik Destek Programı"ndan (GENÇDES) yardımcı olabileceklerini de söyledi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam ile amatör spor kulüplerinin başkanları katıldı.

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