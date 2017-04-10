Beşiktaş Mogaz, şampiyonluğunu kutladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Dikilitaş'ta bulunan BJK Sporcular Sosyal Dayanışma Derneğinde düzenlenen kutlamaya, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın teknik heyet ve oyuncuları ile aileleri katıldı.

Ahmet Nur Çebi, kutlamada yaptığı konuşmada Beşiktaş Mogaz'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Çebi, siyah-beyazlı kulübün tüm branşlarda artan başarı grafiğinin sevindirici olduğunu dile getirdi.