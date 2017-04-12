Mete Gazoz: "Tokyo'ya şampiyonluk için gideceğim"

Milli okçu Mete Gazoz, bütün çalışmalarını altın madalyayı kazanmak için sürdürdüğünü belirterek, "Rio'ya madalya için gittim ama olmadı. Orada önemli bir tecrübe kazandım. Bütün çabalarım, hazırlıklarım, 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda şampiyonluk kazanmak için. Tokyo'ya şampiyonluk için gideceğim." dedi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarına ikinci turda veda eden milli okçu, antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Sabah akşam çalışıyorum. Bazen kamplarda gece antrenman yaptığım da oluyor. Günde ortalama 800 ok atıyorum. Bu sene hedefim gençler ve büyüklerde dünya şampiyonu olmak. Kısa vadede bu iki yarışmada şampiyonluk elde etmek istiyorum." diye konuştu.

"KENDİMİ BASKI ALTINDA HİSSETMİYORUM"

2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve Rio'da adını duyurmayı başaran genç okçu, elde ettiği başarılı sonuçların üzerinde baskı oluşturmadığını kaydetti. Mete Gazoz, "Kendimi baskı altında hissetmiyorum. Bu başarılar baskı ya da stres oluşturmuyor. Hatta bu durum beni rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatına da devam eden 18 yaşındaki sporcu, "Okulum antrenmanlarım konusunda elinden geldiğince yardımcı oluyor. Uzaktan eğitim sayesinde zorlanmadan ikisini bir arada yürütebiliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.