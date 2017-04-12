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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olunduğunu açıkladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:49:13 Güncelleme: 16:20:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da konuştu ve şehrin 2026 Kış Olimpiyatları için adaylığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "2026 Kış Olimpiyatları'nın Erzurum'da düzenlenmesi için hazırlık yapıyoruz" dedi ve şunları söyledi:

"Erzurum'a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi? Şimdi ilk etabını yaptık Olimpiyat olunca ufak düzenlemelerle ona da gireceğiz. Bu organizasyona aday olsak fena mı olur!

2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Buradan dünyaya bu Olimpiyatlarla mesaj vereceğiz. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmaları yaparlar. Bölgemizdeki tüm şehirlerimiz gibi Erzurum'un öncelikli sorumluluğunun istihdam olduğunu biliyoruz. Erzurum'a 20 milyar liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam çıkarılmasını planladık. Bunun için devlet altyapı kuracak. Özel sektörde gelecek burada yatırımı yapacak.

Erzurum Türkiye'de bir numara olacak. Batı'ya da cevabını en güzel şekilde verecek."

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