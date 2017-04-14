İlke Özyüksel, Türkiye'yi modern pentatlonda ilk kez olimpiyatta temsil etti

İlke Özyüksel spora çok küçük yaşta başladı. Koşu parkurunda herkesin dikkatini çekti. 1500 metreci olup, kısa yoldan şöhreti yakalamak varken o Türkiye'de kimsenin adını bilmediği, erkeklerle özdeşleşmiş modern pentatlonu tercih etti. İlke Özyüksel Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına modern pentatlonda olimpiyata giden ilk sporcumuz oldu. İlke'nin pentatlon hikâyesi ise hayat öyküsüne çok benziyor.



OLİMPİYATLAR İÇİN AMELİYATINI ERTELEDİ

İlke, doğduktan iki hafta sonra hayat mücadelesinin içine girdi. “Hemanjiom (damar çoğalması/damar beni) denilen hastalığa yakalandı. Önlenmediğinde beyni sarıp ölüme neden olan bu hastalıkla savaşmaya başladı. ABD’den 3 günlüğüne konferans için gelen bir Türk doktor İlke'nin de azmiyle hastalığı tedavi etmeyi başardı. İlke’nin bugün de bir ameliyata ihtiyacı var, burnundan nefes almakta zorlanıyor. 2016 Rio Olimpiyatları için ameliyatı erteledi.





ANNESİNİN IŞIĞI OLDU

İlke’nin Rio’ya uzanan tarihi yolda ailesinin gösterdiği özveri de çok büyük. İlke, başarısıyla bir bakıma annesinin de ışığı oldu. Özyüksel Ailesi önlerine çıkına tüm engelleri elele vererek aşmayı başardı. İlke Özyüksel, “Annem görme engelli. 15 yaşında göz tansiyonu nedeniyle gözlerini kaybetti. Rehberlik öğretmeni. Babam işçi emeklisi. Babam, sürekli yanımda olduğu için, annem evde çok yalnız kaldı ve zorluklar çekti. Ailem benim için çok büyük fedakârlık yaptı. Annem ve babam beni hep destekledi” diye konuştu.



'SADECE KOŞ' İYİ PARA KAZINIRSIN DEDİLER

İlke Özyüksel 2014'te pentatlonu bırakma kararı aldı. Antrenörleri ‘Bu işte para yok. İyi koşuyorsun. Sadece koşarsan çok iyi para kazanırsın' deyince, İlke spordan kopma noktasına geldi. 9 yaşında Dünya Yıldızlar Şampiyonu olan İlke, antrenörlerinin tutumu nedeniyle, 2014’te pentatlonu bırakma kararı aldı. Genç sporcuyu takibine alan Gençlik Spor Bakanlığı bu durumdan haberdar olunca Rio Olimpiyat macerası başladı.



MACARLARI RAHATSIZ ETTİ

İlke Özyüksel Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Macaristan’a gönderildi. Yok denecek kadar az bir İngilizceyle Macaristan'a giden İlke burada 11 ay çalıştı ve azmiyle Dünya rekoru kırmayı başardı. İlke Özyüksel, “Macarlar artık beni kendilerine rakip görüyordu. At hocası beni çalıştırmamaya başladı. Türkiye’ye dönmek için epey çaba harcadım. Kalırsam olimpiyat şansım olmayacaktı. Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Gençlik ve Spor Bakanlığı psikolog, diyetisyen, masör ve doktorun da bulunduğu 10 kişilik bir ekip kurdu. 4.5 ayda her gün 8 saatin üstünde çalışıp olimpiyat vizesini almayı başardım” diye konuştu.



HEDEF 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

Genç sporcunun şimdiki hedefiyse Tokyo 2020 olimpiyatları. İlke Özyüksel, “Pentatlon 5 disiplinden oluşuyor. Malzemelerimiz çok pahalı. Tüm masraflarımızı Bakanlığımız karşılıyor. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Kamplar, yarışmalar, katılımlar gayet iyi. Güzel bir ekibiz, inşallah hep beraber daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Tokyo’da 2020’de yapılacak olimpiyatlar için kota müsabakaları 2019’da başlayacak. ABD’deki organizasyonda dünya sıralamasında ilk 6’nın içinde yer almak istiyorum. Bunu başarmak için elimden geleni yapacağım” dedi.