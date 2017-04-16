Girona'daki bayrak skandalına el yapımı çözüm

Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki Girona şehrinde düzenlenen Uluslararası Pony Dressage yarışlarında bayrak skandalı yaşandı. Milli binicimiz Yağmur Öztürk, 71.054 puanla birinci olarak önemli bir başarı yakaladı. Ancak yetkililer, Yağmur’un kürsüye çıkacağını hesaplamamış (!) olacak ki Türk Bayrağı temin etmemişti. İlginç bir çözüm yolu bulan yetkililer, alelacele elle Türk Bayrağı çizdirerek kırmızıbeyaza boyayıp hatalarını gidermeye çalıştı. G.Saraylı sporcu da el yapımı Türk bayrağıyla seremonide yer aldı. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Başkanı Metin Öztürk’ün kızı olan Yağmur, geçen ay Valencia’da da zirveye çıkmıştı.

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