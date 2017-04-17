Kenyalı atletler Boston Maratonu'na damga vurdu

Tokyo, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston kentinde 121. kez yapıldı.

Erkeklerde birinciliği, 2 saat 9 dakika 37 saniyede bitiş çizgisini geçen Geoffrey Kirui elde etti. Kenyalı atleti, ABD'li Galen Rupp (2:09:58) ve Japon Suguru Osako (2:10:28) izledi.

Şampiyonluk, kadınlarda da Kenya'ya gitti. Mücadeleyi, 2 saat 21 dakika 52 saniyede bitiren Edna Kiplagat, ipi ilk sırada göğüsledi. Bahreyn adına yarışan Rose Chelimo, 2:22:51 ile 2'nci, ABD'li Jordan Hasay de 2:23:00 ile 3'üncü oldu.