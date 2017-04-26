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Beste Samancı dünya şampiyonu oldu!

ISF Dünya Okul Sporları Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Beste Samancı, 100 metre kurbağalama branşında 1.10.99’luk derecesiyle, 50 metre kurbağalama branşında 32.05’lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:51:32 Güncelleme: 14:58:24

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Yüzme Şampiyonası'nda, 17 ülkeden katılan 281 sporcu dünya şampiyonluğu için kıyasıya yarıştı. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan şampiyonada Anabilim öğrencisi Beste Samancı 100 metre kurbağalama branşında 1.10.99’luk derecesiyle, 50 metre kurbağalama branşında 32.05’lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Sporu eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerine vurgu yapan Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, “Öğrencimiz Beste Samancı’nın dünya şampiyonluğuyla gururlandık. Sporcumuzu, Koordinatörümüzü ve antrenörlerimizi tebrik ederim. Ulusal ve uluslararası alanda aldığımız başarılar bir Anabilim geleneği haline geldi” şeklinde konuştu.

30 yıl önce eğitim sektörüne attıkları adımı fark yapan bir hamle yaparak Anabilim Spor Kulübü ile taçlandırdıklarını ifade eden Kılıç, “Türk sporuna kaynak olmak için 2009 yılında kurulan ve kısa sürede yüzmeden, tenise, jimnastikten, voleybol - basketbola, mücadele ettiği tüm branşlarda bölgesel, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan kulübümüz, şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor" diye konuştu.

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