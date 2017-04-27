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Fenerbahçe, Luiza Gega'yla anlaştı

Sarı-lacivertliler, Arnavut atlet ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:50:46 Güncelleme: 12:55:14

Fenerbahçe Kulübü Atletizm Şubesi, 28 yaşındaki Arnavut atlet Luiza Gega ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, atletizm şubesinin 5 Kasım 1988 doğumlu Gega ile 1 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Açıklamada, orta mesafe stilinde Arnavutluk Ulusal rekorunun sahibi olan atletin, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2. olduğu ve ülkesine bu şampiyonadaki ilk madalyasını kazandırdığı bilgisi yer aldı.

Luiza Gega'nın, 6-7 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek olan Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacağı da duyuruldu.

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