"Tek geçim kaynağım kartonlardı!"

Karma Dövüş Sanatları (MMA) Federasyonu tarafından 22-26 Mart'ta Antalya'da düzenlenen ve 30 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katıldığı organizasyonun finalinde Rus rakibini yenen 18 yaşındaki Kadir, dünya şampiyonu oldu.

Genç yaşta elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Kadir, Yalova'da bir gecekonduda 2'si kız 4 kardeşi, annesi ve babasıyla yaşamını sürdürüyor.

Karton toplayacılığı yaparak geçimini sağlayan ailesine küçük yaşlardan beri yardımcı olan Dalkıran, yaklaşık 4 yıldır hem sabahtan akşama kadar karton topluyor hem de çok yorulmasına rağmen akşamları müsabakalara hazırlanıyor.

Kadir Dalkıran yaptığı açıklamada, spora 14 yaşında tesadüfen gördüğü bir tabelayla başladığını söyledi.

Ailenin tek geçim kaynağının topladıkları kartonları satmak olduğunu vurgulayan Kadir, şöyle konuştu:

"Bir gün karton topladığım sırada bir spor salonunun üzerindeki 'dövüş sporları' tabelasını gördüm. Salondan içeri girdim. Oradaki atmosfer beni çok etkiledi. Oradakilerin birbiriyle mücadeleleri, teknik hareketleri ilgimi çekti. Oradakilere kulüp antrenörüyle görüşmek istediğimi söyledim. İbrahim hocayı gösterdiler. Hocayla görüştükten sonra bir elemeden sonra kulübe alabileceklerini söylediler. Yapılan elemelerden sonra da kulübe girdim. Halen gün boyu kartonda akşamları spordayım. Sabah saat 09.00'da karton toplamaya başlıyorum. Akşam 18.00'e kadar devam ediyorum. Sonra işlerimi hızlıca bitirip spor salonuna geliyorum. Standart antrenman periyotları var, 2 saat olarak. Ben tek başıma olduğumda 3-4 saat çalışıyorum. Bu sporu yapacağıma inandığım için çok çalışıyorum. Ailem başta çok yorulduğum gerekçesiyle spora gitmeme kızıyordu. Zaman geçtikten sonra alıştılar."

"HAYATLARINA BİR ETKİ BIRAKMAK İSTİYORUM"

İlk çıktığı maçlarda birinci olamadığını ancak hiçbir zaman da pes etmediğini vurgulayan 18 yaşındaki sporcu, defalarca kick boks, muay thai ve wushu branşlarında şampiyonluk kazandığını geçen ay da Antalya'da dünya şampiyonu olduğunu kaydetti.

Mahallesindeki çocuklara örnek olmak için çaba sarf edeceğini anlatan Kadir, "Benim yaşımdakiler genellikle karton toplar. Kötü alışkanlıkları olanlar var. Benim bu başarım onlara bir mesaj veriyor. Onlara örnek olup hayatlarına bir etki bırakmak istiyorum. Örnek olmak için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"MAHALLESİNDE ÖRNEK BİR GENÇ"

MMA Yalova İl Temsilcisi ve Kadir Dalkıran'ın antrenörü İbrahim Yıldız ise yaklaşık 15 yıldır dövüş sporlarıyla uğraştığını bildirdi.

Kadir'in ahlaklı, gayretli ve yetenekli bir genç olduğuna dikkati çeken Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşadığı ortam ve şartlar dolayısıyla zor yerden gelen bir çocuk. Biz bunu aşmak için elimizden geldiği kadar destek olduk. O da bunun hakkını verdi. Roman mahallesinde yetişen, ailesinin geçimini sağlayan bir kardeşimiz. İki branşta milli sporcu. Kadir, karton topladıktan sonra antrenmana gelir. İlk başlarda karton topladığını bilmediğim için antrenmanlara geç kaldığında ona kızardım. Daha sonra esnek davrandık. Mahallesinde de örnek bir genç. İnşallah o mahalleden peşinden gelenler de onun gibi başarılı olur. Kadir 14 yaşında bize geldi. Yaklaşık 4 yıldır beraberiz. Yüzün üzerinde maçı var. Bunlardan 98 galibiyeti bulunuyor. Şimdi de Türkiye şampiyonası için çalışıyor. Yine yurt dışındaki büyük organizasyonlara katılacak."