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Anthony Joshua - Vladimir Kliçko
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Anthony Joshua - Vladimir Kliçko maçı ne zaman, hangi kanalda?

Boksun önde gelen isimlerinden olan Anthony Joshua ve Vladimir Kliçko ringe çıkıyor. Peki Anthony Joshua - Vladimir Kliçko maçı ne zaman, hangi kanalda?

28 Nisan 2017 Cuma, 16:31:39 Güncelleme: 16:55:35

Dünya Ağır Siklet Boks kemer mücadelesi yaklaşıyor. Önde gelen isimlerinden olan Anthony Joshua ve Vladimir Kliçko ringe çıkıyor. Peki Anthony Joshua - Vladimir Kliçko maçı ne zaman, hangi kanalda?

ANTHONY JOSHUA VE VLADİMİR KLİÇKO RİNGE ÇIKIYOR

29 Nisan Cumartesi gecesi Türkiye saati ile 21:00'da başlayacak karşılaşma İngiltere'nin meşhur Wembley Stadyumu'nda yapılacak. Maç canlı olarak Tivibuspor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Profesyonel dövüş kariyerinde 18 maça çıkan Anthony Josua, tüm maçları nakavt ile kazandı. Öte yandan 18 maçın 5'ini ilk raundda nakavt ile bitiren Anthony Josua, maçın favorisi olarak gösteriliyor.

Kliçko profesyonel dövüş kariyerine başladığında, Anthony Josua henüz 7 yaşındaydı. Ukaynalı Kliçko ilk profesyonel maçını 1996 yılında Fabian Meza'ya karşı yaptı.

Anthony Joshua, 2012 yılında yapılan Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

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