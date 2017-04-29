Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ne zaman?

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibarıyla "altın kategori"de koşulacak İstanbul Yarı Maratonu, binlerce sporcunun katılımıyla tarihi yarımadada gerçekleştirilecek.

Organizasyon, yarı maraton, çeyrek maraton ve business maraton kategorilerinde düzenlenecek. 12'nci İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayıp, Eyüp-Feshane istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son bulacak 21 kilometrelik parkurda koşulacak.

Yarı maraton saat 09.00'da, çeyrek maraton ise saat 09.30'da başlayacak.

Maratonun gerçekleştirileceği güzergah 02.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

ELİT ATLERLER KOŞACAK

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl 22'si erkek olmak üzere 32 elit atletin katılacağı açıklandı.

Yeni dünya rekorunun hedeflendiği maratonda erkeklerde Etiyopyalı Tamirat Tola, Kenya asıllı Türk atlet Ali Kaya, kadınlarda ise Bahreynli Eunice Jepkirui Kirwa gibi önemli isimler ter dökecek.

Organizasyonda toplam 245 bin 500 dolar para ödülü dağıtılacak.

KRONOMETRE SİSTEMİ TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunacak.

Her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak.

Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.