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Anthony Joshua, Wladimir Klitschko'yu devirdi!

Ağır siklet boksun iki önemli ismi Anthony Joshua ve Wladimir Klitschko karşı karşıya geldi. Zafer 11 raund sonunda Joshua'nın oldu

30 Nisan 2017 Pazar, 00:46:50 Güncelleme: 01:40:44 HABERTURK.COM

Ağır siklet boksun uzun zamandır beklenen karşılaşmasında Anthony Joshua ve Wladimir Klitschko yumruklarını İngiltere'nin meşhur Wembley Stadı'nda konuşturdu. 

Statta 90 bin kişinin izlediği mücadeleyi, 11. rauntta rakibini nakavtla deviren Joshua kazandı. İngiliz boksör, bu galibiyetle IBF ve WBA kemerlerinin sahibi oldu.

11 yıldır sürdürdüğü yenilmezlik unvanını Tyson Fury karşısında kaybeden 41 yaşındaki Klitschko, üst üste oynadığı ikinci maçı da kaybetti.

Joshua, zafer sonunda yaptığı açıklamada "Boks, karakter meselesi. Ringe çıktığın zaman kim olduğunu anlıyorsun." dedi. Klitschko ise "Bugün en iyi olan kazandı. Zafere ulaşamadığım için gerçekten üzgünüm." dedi.

Wladimir Klitschko, 1996 yılında olimpiyat şampiyonu olduktan sonra profesyonelliğe geçiş yapmıştı. Ukraynalı boksör, bugüne kadar oynadığı 68 maçın 64'ünü kazanmıştı.

Klitschko'dan 14 yaş daha küçük olan Joshua, 2012 yılında Londra'da düzenlenen olimpiyat oyunlarından sonra profesyonel olmuştu.

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