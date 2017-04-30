Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuluyor

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 08:45'te elit atletlerin koşusuyla başladı. Organizasyona 22'si erkek olmak üzere 32 elit atletin katıldığı açıklandı.



Yeni dünya rekorunun hedeflendiği maratonda erkeklerde Etiyopyalı Tamirat Tola, Kenya asıllı Türk atlet Ali Kaya, kadınlarda ise Bahreynli Eunice Jepkirui Kirwa gibi önemli isimler ter döktü.



Yenikapı Miting Alanı'nda 09:00'da başlayan 21 kilometrelik 12. İstanbul Yarı Maratonu, Eyüp-Feshane istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son buldu. Yarı maraton, bu yıl itibarıyla "altın" kategoride koşuldu.

ELİT ERKEKLERDE JUMA MUTLU SONA ULAŞTI

Tanzanyalı atlet İsmail Juma, 1:00:09'luk derecesiyle parkur rekoru kırarak elit erkeklerde 1. oldu. Terefa Debela 1:00:22'lik derecesiyle ikinci, Edwin Kipsang Rotich ise 1:00:37 ile üçüncü oldu. Elit erkeklerde ilk 10'a girebilen tek Türk atlet Kaan Kıigen Özbilen oldu. Özbilen, 1:00:51'lik derece yaptı.

ELİT KADINLARDA ZİRVE CHEPNGETICH

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu elit atletler kadınlarda Ruth Chepngetich, 1:06:19'luk dereceyle zirvede yer aldı. Eunice Kurwa, 1:06:46'lık derecesiyle Chepngetich'in arkasında ikinci olurken üçüncü sıra 1:08:55'lik derecesiyle Worknesh Degefa'nın oldu.



DETAYLAR BİRAZDAN...