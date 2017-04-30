ATLETİZM HABERLERİ
30 NİSAN 2017
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

30 Nisan 2017 Pazar, 10:40:23

  • 1 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
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    Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 08:45'te elit atletlerin koşusuyla başladı.

  • 2 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
    2 | 13

    Yenikapı Miting Alanı'nda 09:00'da başlayan 21 kilometrelik 12. İstanbul Yarı Maratonu, Eyüp-Feshane istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son buldu.

  • 3 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
    3 | 13

    Yarı maraton, bu yıl itibarıyla "altın" kategoride koşuldu.

  • 4 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
    4 | 13

    Tanzanyalı atlet İsmail Juma, 1:00:09'luk derecesiyle parkur rekoru kırarak elit erkeklerde 1. oldu.

  • 5 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
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    Terefa Debela 1:00:22'lik derecesiyle ikinci, Edwin Kipsang Rotich ise 1:00:37 ile üçüncü oldu.

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