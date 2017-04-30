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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
30 Nisan 2017 Pazar, 10:40:23 | Güncelleme: 10:52:23
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 08:45'te elit atletlerin koşusuyla başladı.
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Yenikapı Miting Alanı'nda 09:00'da başlayan 21 kilometrelik 12. İstanbul Yarı Maratonu, Eyüp-Feshane istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son buldu.
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Yarı maraton, bu yıl itibarıyla "altın" kategoride koşuldu.
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Tanzanyalı atlet İsmail Juma, 1:00:09'luk derecesiyle parkur rekoru kırarak elit erkeklerde 1. oldu.
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Terefa Debela 1:00:22'lik derecesiyle ikinci, Edwin Kipsang Rotich ise 1:00:37 ile üçüncü oldu.
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Elit erkeklerde ilk 10'a girebilen tek Türk atlet Kaan Kıigen Özbilen oldu. Özbilen, 1:00:51'lik derece yaptı.
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu elit atletler kadınlarda Ruth Chepngetich, 1:06:19'luk dereceyle zirvede yer aldı.
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Eunice Kurwa, 1:06:46'lık derecesiyle Chepngetich'in arkasında ikinci olurken üçüncü sıra 1:08:55'lik derecesiyle Worknesh Degefa'nın oldu.
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