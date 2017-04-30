Tyson Fury'den Anthony Joshua'ya cevap!

Dün gece Wladimir Klitschko'yu deviren Anthony Joshua, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada Tyson Fury'e meydan okudu. İngiliz boksör, 90 bin kişinin önünde "Tyson Fury nerelerdesin? Çok konuşuyordun. Wembley'de maçı izleyen 90 bin kişiye bu şansı tekrar vermek istiyorum." sözleriyle rakibine çağrıda bulundu.

Fury, Joshua'nın meydan okumasını boks lisansı bulunmamasına rağmen kabul etti. Fury, resmi Twitter hesabından Joshua'ya "Meydan okumanı kabul ediyorum, Dünya'ya bunu vereceğiz. 500 yılın en büyük maçı olacak. Seninle oynayacağım." yazdı.

28 yaşındaki Fury'nin profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmuyor. Joshua da çıktığı 19 müsabakanın tamamından nakavtla ayrılmayı başaran diğer bir namağlup. Ancak son olarak 2015'te Klitschko'yla oynayan Fury, sağlık problemleri nedeniyle o zamandan beri maç yapmıyor.