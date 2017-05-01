Klitschko, Joshua'ya nakavt olduğu maçı anlattı

Joshua'ya 11. rauntta nakavt olan efsane boksör Klitschko, kandan dolayı göremediğini ve bu yüzden yenildiğini söyledi.
Geçen gece oynanan dev karşılaşmada; Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu nakavtla yenerek ağır sıklet kemerlerini almıştı.
Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 90 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında, kariyerinde tamamı nakavtla olmak üzere 18 galibiyet elde eden 27 yaşındaki Joshua ile 64 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunan 41 yaşındaki Klitschko karşı karşıya gelmişti.
Ağır sıklet şampiyonu Joshua, karşılaşmanın 11. raundunda rakibini nakavtla yenerek WBA ve IBO kemerlerinin de sahibi olmuştu.
Klitschko, Joshua'yı 6. rauntta çok iyi bir sağ direkle yıkarken; akabinde rakibinin güçlükle ayağa kalkması ve toparlanamaması üzerine bir çok izleyici, karşılaşmanın Klitschko lehine nakavtla bitebileceğini düşündü.