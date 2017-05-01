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01 MAYIS 2017
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Klitschko, Joshua'ya nakavt olduğu maçı anlattı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:21:10

  • 1 Klitschko, Joshua'ya nakavt olduğu maçı anlattı
    1 | 24

    Joshua'ya 11. rauntta nakavt olan efsane boksör Klitschko, kandan dolayı göremediğini ve bu yüzden yenildiğini söyledi.

  • 2 Klitschko, Joshua'ya nakavt olduğu maçı anlattı
    2 | 24

    Geçen gece oynanan dev karşılaşmada; Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu nakavtla yenerek ağır sıklet kemerlerini almıştı.

  • 3 Klitschko, Joshua'ya nakavt olduğu maçı anlattı
    3 | 24

    Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 90 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında, kariyerinde tamamı nakavtla olmak üzere 18 galibiyet elde eden 27 yaşındaki Joshua ile 64 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunan 41 yaşındaki Klitschko karşı karşıya gelmişti.

  • 4 Klitschko, Joshua'ya nakavt olduğu maçı anlattı
    4 | 24

    Ağır sıklet şampiyonu Joshua, karşılaşmanın 11. raundunda rakibini nakavtla yenerek WBA ve IBO kemerlerinin de sahibi olmuştu.

  • 5 Klitschko, Joshua'ya nakavt olduğu maçı anlattı
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    Klitschko, Joshua'yı 6. rauntta çok iyi bir sağ direkle yıkarken; akabinde rakibinin güçlükle ayağa kalkması ve toparlanamaması üzerine bir çok izleyici, karşılaşmanın Klitschko lehine nakavtla bitebileceğini düşündü.

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