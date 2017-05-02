Güreşte ilk madalya Süleyman Atlı'dan geldi

Süleyman Atlı, üçüncülük-beşincilik maçında İspanyol Levan Metreveli Vartanov ile karşılaştı. Milli güreşçi, Vartanov'u 11-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu arada Süleyman Atlı, böylece Avrupa şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını da kazanmış oldu.

Serbest stil 57 kiloda altın madalyayı Azerbayacan'dan Giorgi Edisherashvili, gümüş madalyayı da Rumen Andrei Dukov kazandı. Diğer bronz madalyanın sahibi de Rus sporcu Zavur Uguev'in oldu.