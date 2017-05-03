Zağnosspor: 23 - Muratpaşa Belediyespor: 31 | MAÇ SONUCU

ZAĞNOSSPOR: 23 - MURATPAŞA BELEDİYESPOR: 31
SALON: THF
HAKEMLER: Özgür Benli, Savaş Yüksek
ZAĞNOSSPOR: Serpil Çapar, Krajnic, Pevic 2, Dokovic 3, Gjorgievska 1, Kyrivshyna 1, Serpil Abidinoğlu, Merve Adıyaman 9, Betül Yılmaz 2, Tanasova 2, Horvat 1, Vlaskalik 2, Yağmur Toprak, Özge Topçu
MURATPAŞA BELEDİYESPOR: Sevilay Öcal, Melis Kılıç 1, Berfin Yaylı, Elif Uzun, Cansu Akalın, Sevgi Kayacıoğlu 1, Kotsina 7, Baranik 2, Ayşe Dinç, Yasemin Şahin Tekin 4, Snopova 8, Ecem Birben 3, Döne Gül Bozdoğan 5, Selen Akalın
İLK YARI: 12-17
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Yasemin Şahin Tekin, Ecem Birben (Muratpaşa Belediyespor), Kyrivshyna, Horvat (Zağnosspor)
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