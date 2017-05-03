Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rıza Yıldırım, finalde Rus ekibi Anzor Boltukaev'i yenerek şampiyon oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stilde finale kalan milli güreşçi Rıza Yıldırım, Rus Anzor Boltukaev ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 mağlup eden Yıldırım, altın madalyaya uzanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milli güreşçi, eline Türk bayrağını alarak tur attı.

Bu sonuçla ikinci gün sonunda Türkiye 3 madalya kazanmış oldu. Daha önce de Selim Yaşar ve Süleyman Atlı bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın erkekler serbest stilde 61 kiloda Abdi Zurnacı ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ve 75 kiloda Yasemin Adar mücadele edecek.