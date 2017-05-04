Yasemin Adar ikinci kez şampiyon!

Milli güreşçi, finalde bu yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı. Macar rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenen Yasemin, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Yasemin Adar, geçen yıl Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen organizasyonda, Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırmıştı.

Yasemin'in birincilik kürsüsüne çıktığı kadınlar 75 kiloda, bronz madalyalar ise Moldova'dan Svetlana Saenko ve Estonya'dan Epp Mae'ye gitti.

YASEMİN ADAR'A CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KILIÇ'TAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez zafere ulaşan milli güreşçi'yi aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Adar'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Adar'a bir diğer tebrik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan geldi. Adar'ı telefonla arayarak kutlayan Bakan Çağatay Kılıç, bir de tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:

"Sırbistan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Yasemin Adar'ı kutluyorum. Sporcumuz kazandığı başarı ile bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek tüm milli sporcularımıza başarılar diliyorum."