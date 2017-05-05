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Taha Akgül 5. Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkacak

Milli güreşçi Taha Akgül 5. Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak için Azeri güreşçi ile finalde kapışacak. Kadınlarda Buse Tosun Bronz maçına çıkacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:31:26 Güncelleme: 14:42:11 DHA

Sirbistan'an Novi-Sad kentinde devam eden Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül yarı finalde karşılaştığı Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 5-0 skorla yenerek finale yükseldi. Taha Akgül 5. Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak için Azeri güreşçi ile finalde kapışacak.

70 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yakup Gör çeyrek finalde karşılaştığı Rus rakibi Kasumov'a yenildi.

69 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Buse Tosun repesaj maçında karşılaştığı Norveçli rakibi Signe Marie Fidje Store'yi 8-2 skorla yenerek akşam seansında üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı. Buse burada Ukraynalı rakibi Alla Cherkasova ile bronz maçı yapacak

58 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Derya Bayhan çıktığı ilk maçında Macar rakibi Emese Barka'ya yenildi.

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