ÖNE ÇIKANLAR
Golf
DİĞER

Golf Turu'nda heyecan sürüyor!

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun Antalya'da başlayan 6. ayağında, 30 sporcu mücadele ediyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:34:46 Güncelleme: 15:37:50

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesi, 7 Mayıs'a kadar sürecek. Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 6. ayağında, 12'si kadın, 30 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, üç günde toplam 54 çukurda yarışacak.

Turun Antalya'da düzenlenen 6. ayağının sonunda, ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2 sırayı elde edecek kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Turnuvanın 7. ayağı 26-28 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını ...
2017-2018 formaları
FUTBOL

Galatasaray'ın yeni formaları internete sızdı!
Arda Turan'ın menajeri Inter yöneticisi ile görüştü
FUTBOL

Arda için bomba iddia! Fotoğraf yayınladılar
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...