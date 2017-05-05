Golf Turu'nda heyecan sürüyor!

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesi, 7 Mayıs'a kadar sürecek. Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 6. ayağında, 12'si kadın, 30 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, üç günde toplam 54 çukurda yarışacak.

Turun Antalya'da düzenlenen 6. ayağının sonunda, ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2 sırayı elde edecek kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Turnuvanın 7. ayağı 26-28 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.