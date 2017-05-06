Süreyya Ayhan Kop'un ödülü geri alınıyor

Avrupa Atletizm Birliği (EAA), kariyerleri boyunca dopingli yakalanan, aralarında Süreyya Ayhan Kop'un da bulunduğu atletlerin daha önce kazandıkları ‘Yılın Atleti’ ödüllerini geri alma kararı verdi. Bu çerçevede, 2002 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ancak daha sonrasında doping nedeniyle ömür boyu ceza verilen milli atlet Süreyya Ayhan Kop’un ‘Avrupa’da Yılın Atleti’ ödülü de silinecek. Paris’teki toplantıda kabul edilen karar uyarınca, Süreyya ile birlikte İngiliz Dwain Chambers, Rus Mariya Savinova, Avusturyalı Stephanie Graf ve İspanyol Martha Dominguez de ödüllerini kaybedecek diğer yıldız atletler arasında yer alıyor. Ayrıca antrenörler İhsan Alptekin ve Ertan Hatipoğlu'nun ödülleri de iptal edildi.

HABERTÜRK SPOR / MURAT AĞCA