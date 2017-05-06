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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Aktaş ve Tuba Yakan'ı tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Uğur Aktaş ve Tuba Yakan'ı tebrik etti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:13:55 Güncelleme: 17:18:15

Kocaeli'nde düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 84 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, Makedon rakibi Berat Jakupi'yi yenerek altın madalya kazandı.

Kadınlar kumite 55 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Tuba Yakan ise İtalyan rakibi Sara Cardin'i yenerek altın madalya kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Aktaş ve Yakan'a telgraf göndererek tebrikte bulundu.

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