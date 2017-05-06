Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Türkiye'ye döndü

Sırbistan'da süren Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda şampiyonluğa ulaşan Taha Akgül, geçen sene verdiği emaneti geri aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sırbistan'dan dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının soruların yanıtlayan Avrupa şampiyonu milli güreşçi, "Olimpiyatlardan sonraki ilk spor organizasyonuydu. Ayak tarak kemiğimde bir kırık vardı. Sakatlığım vardı ama bu sefer Avrupa şampiyonluğunu es geçmek istemiyordum. Bu şansı iyi değerlendirmek istedim. Hamdolsun emaneti geri aldım." dedi.

Beşinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatan Taha Akgül , "2012, 2013, 2014, 2015 ve 2017 yıllarında 5 kez Avrupa şampiyonu oldum. Serbest takımı olarak çok başarılı olduk ve tarih yazdık diyebilirim. 24 sene sonra 3 altın madalya, toplamda 5 madalya ile çok büyük bir başarı geldi." diye konuştu.

Yenilmezlik stresinin kendisinde gerginlik yarattığını belirten milli sporcu, "Ekstra bir sorumluluk geliyor üstümüze. Bunun üstesinden gelmeyi biliyoruz. Ama herkes bize dua ediyor. Milletin verdiği değer bize yetiyor." ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABASI KARŞILADI



Altın madalyalı Taha Akgül'ü havalimanında annesi Gülbahar ve babası Recep Akgül'ün yanı sıra kulübü ASKİ Spor'un yetkilileri ve sporcuları karşıladı.

Taha'nın başarısı sonrasında görüşlerini açıklayan babası Recep Akgül, şöyle konuştu:

"Allah bize bugünü de gösterdi. Beşinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Kelimelerle anlatılmaz, yaşamak lazım. Sakatlığı vardı ondan dolayı biraz tedirgindik. Çok şükür kazasız belasız geçirdik. Çok gururluyuz ve çok mutluyuz. Olimpiyatlardan sonra rehavet olur diye düşünmüştük ama bunu yaşamadık."

Milli sporcunun annesi Gülbahar Akgül de Taha'nın altın madalya kazandıktan sonra kendisini telefonla aradığını söyledi.

Taha'nın telefonda çok fazla konuşamadığını dile getiren Gülbahar, "Telefonla beni aradı. 'Tebrik ederim oğlum. Allah devamını nasip etsin.' dedim. Şampiyonluğunu, annesine ve tüm şehit annelerine hediye etti. Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Yine olimpiyat var. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Yine şampiyonluk bekliyoruz." diye görüşlerini açıkladı.