Dilara Bozan, Avrupa üçüncüsü oldu!

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde tatamiye çıkan Dilara Bozan, bronz madalya için Biserka Radulovic ile karşı karşıya geldi. Karadağlı rakibini 5-0 yenen Dilara, kadınlar ferdi katada Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Milli sporcu Dilara, şampiyonanın ilk gününde Yunan Theodora Kolinaki ve Sırp Bojana Mladezic'i eleyerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde 2016 dünya üçüncüsü İspanyol Jaime Sandra Sanchez'e 4-1 yenilen Dilara, altın madalya şansını kaybetmişti.

SERAP ÖZÇELİK BRONZU KAPTI

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik, bronz madalyanın sahibi oldu. İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde bronz madalya için tatamiye çıkan Serap, Sara Radichevska ile karşı karşıya geldi. Makedon rakibini 6-0 yenen Serap, kadınlar kumitede dördüncü kez Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Milli sporcu Serap, şampiyonanın ilk gününde ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Rumen Iona Carmen Matei'yi eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Ukraynalı Kateryna Kryva'ya 4-1 yenilen Serap, altın madalya şansını kaybetmişti.

2014 dünya şampiyonu milli karateci, 2008'den beri kesintisiz her yıl katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şimdiye kadar 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

KADINLARDA GÜMÜŞ MADALYA ALDIK

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Kumite Milli Takımı, gümüş madalya kazandı. İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Kadın Kumite Milli Takımı, altın madalya mücadelesinde Ukrayna ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip Ukrayna karşısında Tuba Yakan, Merve Çoban, Serap Özçelik üçlüsüyle mücadele etti.

Final müsabakasında tatamiye çıkan ilk isim olan Tuba Yakan, rakibine 3-1 yenildi. İkinci maçta Serap Özçelik'in Ukraynalı rakibini 2-1 mağlup etmesi üzerine Türkiye, seride durumu 1-1'e getirdi. Son maçta tatamiye çıkan Merve Çoban, rakibine 3-0 yenilince, seriyi 2-1 kaybeden Türkiye, gümüş madalyada kaldı.

Kadın Kumite Milli Takımı, şampiyonanın ikinci gününde ilk iki turda Norveç ve Slovakya'yı 2-0'lık skorla geçtikten sonra çeyrek finalde de 2-1'le Bosna Hersek'i elemişti. Yarı finalde Almanya ile karşılaşan milliler, rakibini seride 2-1 mağlup ederek finale yükselmişti.