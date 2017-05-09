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Tekvando 30 madalya
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Tekvandoda Türkiye 30 madalya topladı

Türkiye, Avrupa Pumse Şampiyonası'nda 18 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu

09 Mayıs 2017 Salı, 12:21:53 Güncelleme: 12:24:39

Türkiye, 13. Avrupa Pumse Şampiyonası'nda takım halinde altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 7-8 Mayıs'ta düzenlenen şampiyonada, 18 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 30 madalya kazanan milli takım, Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi 31 kadın, 30 erkek olmak üzere 61 milli sporcu temsil etti. 2015 yılında Sırbistan'da düzenlenen 12. Avrupa Pumse Şampiyonası'nda da zirvede yer alan Türkiye, üst üste 2. kez altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, milli sporcuların pumse branşında bir kez daha tarih yazdığını belirterek, "Rodos'ta kürsünün zirvesine çıkan takım şampiyonaya, son Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi apoletiyle katılmıştı. Başarımızı tekrarlarken madalya sayımızı artırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Tekvandoda bir dünya markası olduklarını ve bu başarıyı daha ileriye götürmek için çalıştıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Türk tekvandosu her kademede ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaktadır. Bundan sonra da elde edeceğimiz başarılarla ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, bizlere her türlü imkanın verilmesine ön ayak olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a ve tüm bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum."

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