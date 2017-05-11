Etnospor Kültür Festivali başladı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat bulacak. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite yer alacak.

Festival, Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toylarıyla bir şölene dönüşecek.

Organizasyonda geleneksel sporlardan aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta 843 sporcu mücadele edecek.

Yağlı güreşlerde 45'i başpehlivan olmak üzere toplam 295 sporcu er meydanına çıkacak.

Festivalde engelli vatandaşların katılacağı mangala, mas güreşi ve geleneksel okçuluk müsabakaları da yapılacak.

Festival, 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.