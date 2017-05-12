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2018 AIPS Kongresi Antalya'da

Dünya Spor Yazarları Birliği'nin gelecek sene gerçekleştirilecek kongresi, Antalya'da yapılacak

12 Mayıs 2017 Cuma, 20:19:22 Güncelleme: 20:20:12

Dünya Spor Yazarları Birliği'nin (AIPS) gelecek sene gerçekleştirilecek kongresi, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) yapılan açıklamada, Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen 80. AIPS Kongresi'nde, 2018'deki kongrenin Antalya'da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

AIPS Başkanı Gianni Merlo ile TSYD Başkanı Oğuz Tongsir arasında imzalanan protokolün ardından AIPS'in tarihi bayrağının Türk heyetine teslim edildiği kaydedildi.

Öte yandan, kongrede Esat Yılmaer'in AIPS 1. Başkan Yardımcılığı, Murat Ağca'nın ise AIPS Avrupa saymanlığı görevine yeniden seçildikleri vurgulandı.

Her iki gazetecinin de 2021'e kadar Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edeceği belirtildi.

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