"Maşallah daire kalmadı"

Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıGökçek'in makamında gerçekleşen kabulde, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Ahmet Erbağ ile Serbest Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar da hazır bulundu.

Avrupa şampiyonluklarına yenisini ekleyen ASKİ Spor Kulübü güreşçileri Taha ve Rıza ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Gökçek, "Allah'a çok şükür, Avrupa'dan 2 şampiyonluk alıp geldiler. Televizyonda çok büyük bir heyecanla kendilerini seyrettik. Gerçekten çok büyük gurur duyduk." dedi.

Gökçek, milli güreşçiler Rıza ve Taha'nın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelere dikkati çekerek, "Rıza'nın 7 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu, birer olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü var. Taha'nın ise 5 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor. Kupa almakta birbirleriyle yarışıyorlar. Maşallah bizde daire kalmadı, bitirdiler. Bu sefer meclise teklif edeceğim, tır vereceğiz. Yakışan tır olur herhalde. Tır verdiğimiz zaman iyi idman da yaparlar." şeklinde espiri yaptı.

Milli sporculardan başarılarının devamını dileyen Gökçek, şunları söyledi:

"ASKİ Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak spora verdiğimiz desteğin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz. Bunda en önemli rol pehlivanlarımız ve hocalarımızın. Gerçekten çok başarılı neticeler alıyorlar. Belediye başkanı olarak gerçekten gurur duyuyorum. İnşallah, şampiyonlarımızın ve şampiyonluklarımızın sayısı artar. Gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Rıza Kayaalp ise desteklerinden dolayı Gökçek'e teşekkür ederek, "Avrupa şampiyonluğuyla sezona iyi bir giriş yaptım. 16 yaşından bu yana ASKİ Spor'da güreşiyorum. Şimdiye kadar yıldızlar, gençler ve büyüklerde 24'e yakın madalya kazandım. Her zaman söylüyorum; başarılar geliyorsa arkamızdaki destekler sayesinde." diye konuştu.

Belediyelerin güreşe verdiği desteğe işaret eden Rıza, "Sağ olsun Melih Başkanımız da en büyük desteği verenlerde biri. Allah'a çok şükür bu destekleri boşa çıkarmıyoruz. Sonuna kadar savaşıyoruz ve bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı söyletmeyi başarıyoruz. İnşallah, bundan sonra da yeni şampiyonluklarla ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise Gökçek'in hafta sonu olmasına rağmen kendilerini makamında kabul ettiğine dikkati çekti.

Gökçek'e kabulden ötürü teşekkürlerini ileten Taha, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Taha, 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Serbest güreş tarihinde rekor 5 Avrupa şampiyonluğuyla bende. Daha önce en fazla şampiyonluk 3 kezle Yaşar Doğu'ya aitti. İnşallah, bundan sonraki süreçte bunu geliştirmek istiyorum. Bu süreçte sağ olsunlar Melih başkanımız maç öncesi ve sonrasında her zaman yanımızda oldu. Başkanımız güreşi çok seviyor. Biz de her zaman başkanımıza destek vermeye hazırız. Her gittiğimiz yerde öncelikle ülkemize daha sonra da Ankaramıza hizmet ediyoruz. İnşallah, bundan sonraki süreçte de yeni şampiyonluklar gelecek."