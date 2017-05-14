Muaythai'de 12 madalya kazandık!

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz kazandı.

Kadınlar 67 kiloda Bedia Taçyıldız, erkekler 91 kiloda Serdar Yiğit Eroğlu, altın madalya elde eden sporcular oldu.

Erkekler 60 kiloda Murat Arslan, 48 kiloda Zübeyr Barın, kadınlar +75 kiloda Rabia Akdeniz gümüş madalya alarak, dünya ikinciliğine uzandı.

Kadınlar 48 kiloda Songül Küçüktaş, 57 kiloda Meltem Baş ile erkekler 51 kiloda Berke Karabostan, 60 kiloda Orhan Erdem, 67 kiloda Mevlana Altuntaş, 75 kiloda Osman Çeken ve 81 kiloda Oğuz Şeker, bronz madalya elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna, ay-yıldızlı sporcuların yakaladığı başarıyla yaptığı ilgili açıklamada, "Muaythai geçen yıl aralık ayında olimpik branş tanınması ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece almalar zor olmasına rağmen, Muaythai Milli Takımımız çok iyi dereceler elde etti" ifadelerini kullandı.

Durna, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için projeler geliştirdiklerini aktardı.

Milli Takım Teknik Direktörü ve altın madalya kazanan Bedia Taçyıldız'ın antrenörü Yılmaz Çeken ise şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "67 kiloda dünya şampiyonu olan sporcum Bedia Taçyıldız daha 20 yaşında. Kendinden çok üstün düzeyde sporcuları geçti ve şampiyon oldu. Ayrıca şampiyonada maç yapan, dereceye giren tüm sporcuları kutluyorum" şeklinde görüş belirtti.

Dünya şampiyonu Serdar Yiğit Eroğlu'nun antrenörü Burhan Çelik de ağır sıklette şampiyonluğun kolay olmadığını, sporcuların disiplinli ve çok çalışarak bu başarıları elde ettiğini kaydetti.