Sümeyye Kentli altın madalyayı kaptı!

Sümeyye Kentli koparmada 90 kilo ile birinci oldu. Silkmede de 117 kilo ile birinci olan Kentli, toplamda 207 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu.

Sümeyye Kentli İslam Dayanışma Oyunları şampiyonu olurken kürsünün en üst basamağına çıkarak Bakü'de istiklal marşımızı coşkuyla okuttu.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Altın madalya alarak istiklal marşımızı coşkuyla okutan kızımızı başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve ailesini tebrik ediyorum" dedi.

ARTİSTİK CİMNASTİKTE BİR ALTIN, BİR GÜMÜŞ

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ikinci gününde Türkiye, artistik cimnastikte birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Başkent Bakü'deki Ulusal Cimnastik Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Türk sporcular, madalya mücadelesi verdi. Takım kategorisinde erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder'den oluşan ay-yıldızlılar altın, kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Demet Mutlu ve Ekin Morova'dan oluşan milliler ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yerinden izledi. Artistik cimnastikte yarın 5 kategoride final mücadelesi yapılacak.

BAKÜ'DE BİR GALİBİYET DE ÖNDER ŞİPAL'DEN

Azerbaycan'da devam eden 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün ringe çıkan 69 kg sporcusu Önder Şipal rakibini yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu sonuçla Önder Şipal adını çeyrek finale yazdırırken, diğer temsilcilerimiz Tolgahan Öztürk ve Ömer Koç rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti. Türkiye'nin 10 sıklette temsil edildiği oyunlarda 31 ülkeden 113 boksör ter döküyor.