Bakan Müezzinoğlu 2. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen etkiliği gezen ve ok atışı yapan Bakan Müezzinoğlu, festivalin kapanış törenine de katıldı.

Mehmet Müezzinoğlu, törende yaptığı konuşmada, festivalde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Mazisi olmayan veya mazisine sahip çıkamayanların hayalleri ve umutları olamaz. Büyük bir milletin, büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Dolayısıyla tarihi geçmişimizde büyük millet olmanın, dünyaya büyük medeniyet sunmanın bütün özelliklerini taşıyabilmiş ve bu anlamda kendisine ait değerler üretebilmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Kendi küllerinden yeniden doğan bir süreci, Allah'a şükürler olsun ki başarabilmiş durumdayız. Bu anlamda Dünya Etnospor Konfederasyonunun değerli başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Müezzinoğlu, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana milletin ortak değerleriyle siyaset yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 14 Ağustos 2001'de, o gün kurucu genel başkanımız, siyasi liderimiz, bugün ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siyaset felsefesini dünya kamuoyuna ve Türk milletine sunarken, '14 Ağustos 2001'de AK Parti, milletin ortak değerleriyle siyaset yapacaktır. Milletin ortak hayallerinin ve umutlarının öncülüğünü yapacaktır. Milletin medeniyet yolculuğunun liderliğini yapacaktır.' demiş. Görüyoruz ki 15 yıl sonra geldiğimiz noktada, milletin değerlerine ve medeniyet zenginliklerine sahip çıkılmıştır."

Müezzinoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nin önemine değinerek, "Medeniyetimize ait ama bir kısmının neredeyse adını dahi unuttuğumuz kültürel etkinliklerimiz ve spor dallarımız bugün artık çocuklarımızın önüne fiilen uygulanabilecek noktaya taşındı. Bu noktaya taşınmasında emeği geçen ve bu anlamda bir dinamizmin son yıllarda güçlü bir şekilde taşınmasını sağlayan Dünya Etnospor Konfederasyonunun başkanı ve tüm yönetime teşekkür ediyorum. Dört gündür ciddi bir şekilde sahiplenme gösteren İstanbullulara, milletimize ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlarımıza teşekkür ediyor ve onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

KAZANCI: GELENEKSEL SPORLARIMIZ VE OYUNLARIMIZ ASLA UNUTULMAMALIDIR

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı da törende yaptığı konuşmada, geleneksel sporlar ve oyunların asla unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Kazancı, ikincisini düzenledikleri festival için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Merkezi ülkemizde bulunan konfederasyonumuz, geleneksel sporları kültürel bir miras olarak gören ve bu sporlar aracılığıyla medeniyetimizin değerlerini korumayı amaçlayan bir oluşumdur. Geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız asla ve asla unutulmamalıdır. Hepsinden önemlisi bu gelenekler, bizim içimizden söküp atamayacağımız gelenekler. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak da amacımız gelenekleri canlı tutmaktır. Dört gün boyunca bir milyon metrekarelik festival alanında birçok geleneksel sportif ve kültürel etkinlik yapıldı."

Kazancı, katılımcıların, festivalde geleneksel spor ve kültürel oyunlardan dünya mutfağının nadide örneklerine kadar birçok kültürel etkinliğe tanıklık ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece tanık olmakla kalmayıp bu etkinlikler içinde yer alarak bir parçası oldunuz. Bu festivali diğer festival ve etkinliklerden farklı kılan en önemli özellik, yaş, cinsiyet, meslek, ilgi alanı gözetmeksizin toplumumuzun her bir ferdinin kendisinden bir şeyler bulmasıdır. Bu etkinliğin arkasında aylar süren bir çalışma ve hazırlık süreci var. Festivalimizin en güzel şekilde gerçekleşmesi ve sizlerin istifadesine sunulması için gecesini gündüzüne katan arkadaşlarıma, festivalimizin görünmez kahramanlarına, sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum. Maddi destek sağlayan sponsorlarımızı da geçemeyeceğim. Onların katkısı olmadan festivali gerçekleştirmek mümkün olmazdı."

Kültürel mirasın yaşatılması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kazancı, "Önümüzdeki yıl aynı şevk ve heyecanla sizlere güzel bir Etnospor Kültür Festivali hazırlamak için şimdiden kolları sıvayıp işe koyulacağız. Gelecek yıl yine burada güzel ve anlamlı vakitler geçirmeniz dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Törende Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da birer konuşma yaptı.