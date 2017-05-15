Paletli yüzmede 28 Türkiye rekoru!

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 11-14 Mayıs tarihlerinde 27 kulüpten 57 erkek ve 46 bayan olmak üzere toplam 103 sporcu suüstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadele etti.

50 ile bin 500 metre arasında çeşitli mesafelerde yüzülen etaplarda, bayanlarda 13, erkeklerde 15 olmak üzere 28 Türkiye rekoru kırıldı.

Şampiyonanın sonuçlarına göre genç ve A Milli Takım'a giren sporcular da belirlendi.

CEREN YEŞİLBAŞ'TAN 8 REKOR

İTÜ GVO Spor Kulübü'nden Ceren Yeşilbaş, başarılı performansıyla 8 Türkiye rekoru kırdı.

Ceren, 400, 800 ve bin 500 metre suüstü yarışmalarında büyükler ve gençlerde 8 Türkiye rekoruna imza attı.

Şehitkamil Bahçelievler Spor Kulübü'nden İpek Naz Sipahi, 100 metre çift palette ümitler ve gençler kategorisinde 2, İTÜ GVO Spor Kulübü'nden Nazlı Su Duru, 200 metre çift palette gençler Türkiye rekorunu kırdı.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nden Eda Çeltik, 50 metre suüstü ümitler kategorisinde, 400 metre çift palet disiplininde Tekirdağ Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nden Gözde Lafçı ümitlerde yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

ERKEKLERDE 15 TÜRKİYE REKORU

Erkeklerde kırılan 15 Türkiye rekorunun 4 tanesi Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Ömer Faruk Saydam tarafından 50 metre dip, 50 metre suüstü ve 100 metre tüplü yarışlarında kırıldı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Muhammed Emin Bay, 800 ve bin 500 metre suüstü yarışlarında gençler ve büyükler kategorilerinde 3, 50 ve 100 metre suüstü yarışlarında Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Onur Berke Kuyumcu, ümitlerde 3 Türkiye rekoru kırdı.

100 ve 200 metre çift palet disiplinlerinde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Celil Berk Yılmaz gençlerde 2 yeni Türkiye rekoruna imza attı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Taha Sönmez, 400 metre çift palette büyükler Türkiye rekorunu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Tuğcan Kaytar, 50 dip yarışmasında ümitler Türkiye rekorunu ve yine 50 metre dip disiplininde Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Yiğit Yılmaz ümitler Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, kırılan rekorların paletli yüzme branşında önemli bir kilometre taşı oluşturduğunu belirterek, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Yarışmaya katılan bütün sporcularımıza teşekkür ediyor, rekor kıran ve madalya kürsüsüne çıkma başarısı gösteren sporcularımızı yürekten kutluyoruz." dedi.

Şampiyona sonrası ortaya çıkan rekor tablosunun kendilerini çok gururlandırdığını vurgulayan Özen, "Sporcularımızın yükselen grafiği bizler için uluslararası yarışmalarda kazanılacak madalyaların habercisidir. Bu yükselen başarı grafiğinde önemli katkıları bulunan kulüplerimiz ve antrenörlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Federasyon olarak bütün branşlarımızda olduğu gibi paletli yüzme sporu ve sporcularımızla da her zaman omuz omuza yürüyeceğimizi vurgulamak isterim." diye konuştu.

Özen, organizasyonuna destek veren Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere, Spor Genel Müdürlüğü, Osmaniye Valiliği, Osmaniye Belediyesi ve organizasyon ekibine de teşekkür etti.